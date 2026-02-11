El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s’ha enfrontat avui als membres del congrés en una compareixença a la cambra espanyola per parlar dels accidents ferroviaris d’Adamuz i Gelida. Durant la compareixença Sánchez ha tret pit i s’ha encoratjat, assegurant que el sistema ferroviari espanyol és “un dels millors del món” i ha negat que sigui “decadent”.
Després dels accidents mortals a Adamuz i Gelida Sánchez ha assenyalat que posaran “les mesures necessàries” perquè no tornin a passar accidents d’aquesta mena i assegura que “mentrestant, el que podem fer és informar la ciutadania i facilitar la feina dels tècnics; el que no podem fer és especular, desinformar o fer servir la tragèdia per crispar”. En declaracions recollides per l’ACN el president espanyol ha admès que la xarxa ferroviària espanyola “no és perfecta” i que té “carències significatives”.
Sobre l’accident ferroviari a Adamuz Sánchez ha assegurat que la via complia “rigorosament” tots els protocols de manteniment i havia passat tots els controls necessaris sobre el seu bon funcionament. Malgrat això, el president espanyol ha admès que ni les vies ni els protocols de manteniment són “infal·libles”. “Dit això, em sembla igualment important no desinformar la societat ni generar por dient que el nostre sistema és decadent o insegur, perquè no és cert”, ha sentenciat.
La cinquena xarxa més extensa d’Europa
Sánchez, però, ha assegurat que la xarxa ferroviària espanyola és la cinquena més extensa de tota Europa amb un total de 15.000 quilòmetres. “Aquest sistema no és perfecte i hem patit una tragèdia terrible, però és segur. Si poséssim totes les nostres vies en línia recta, es podria cobrir la distància que hi ha entre les costes del pol nord i el pol sud. En un sistema tan extens es produeixen, evidentment, incidències cada dia; és inevitable”, ha etzibat Sánchez.