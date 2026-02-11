Catalunya afronta l’arribada d’una nova borrasca al territori català. La borrasca Nils ja s’està deixant nota arreu del país i des de la Generalitat de Catalunya assenyalen que no es descarta que es puguin suspendre els trens per les fortes ventades. En una entrevista feta a Catalunya Ràdio i recollida per l’ACN la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assenyalat que des de l’executiu català estan pendents de la reunió del pla Ventcat prevista per aquest migdia i la nova actualització de la previsió meteorològica per decidir les passes necessàries.
Paneque ha assenyalat que des del Govern es plantegen la possibilitat de suspendre trens per culpa de les fortes ventades d’aquest dimecres i ha destacat que s’han activat brigades específiques d’Adif en els “punts més sensibles” -com diversos punts del tram de l’R1 entre Blanes i Maçanet – per avaluar la infraestructura ferroviària del país i determinar si hi ha alguna afectació o caiguda d’arbres sobre les vies de la xarxa ferroviària.
El Govern preveu reobrir totalment Rodalies “entre finals de setmana i principis de la que ve”
El passat dimarts durant la roda de premsa posterior al consell executiu del Govern català la consellera Paneque va assegurar que les previsions de l’executiu català passen per la reobertura total del servei de Rodalies “entre finals de setmana i principis de la que ve” tot i que s’establiran fins a 70 limitacions de velocitat arreu de la xarxa ferroviària.
Preguntada per aquesta previsió del Govern la consellera i portaveu ha assenyalat que és probable que aquest cap de setmana es recuperi el servei de la RL4 i destaca que dissabte és un “bon dia” per poder restablir el servei als trams tallats gràcies al menor volum de viatgers.