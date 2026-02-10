La Generalitat de Catalunya preveu que el sistema ferroviari veurà la llum a final entre finals d’aquesta setmana i principis de la setmana que ve. El Govern preveu la reobertura total del servei de Rodalies “entre finals de setmana i principis de la que ve” tot i que s’establiran fins a 70 limitacions de velocitat arreu de la xarxa ferroviària. En roda de premsa posterior al consell executiu la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha fixat la data per la reobertura total del servei de Rodalies de Catalunya, d’acord amb els maquinistes, Renfe i Adif, ja que segons ha explicat Paneque les dates concretes s’informen “en el moment que les marxes blanques finalitzen” i que el servei de Rodalies està “a punt per a un servei comercial”.
Paneque, però, ha defugit de posar una data concreta per a cada tram i línia de Rodalies, ja que aquestes reobertures depenen de les marxes blanques que els tècnics de Renfe, Adif i la Generalitat realitzen. Malgrat l’anunci de la reobertura la titular de Territori ha volgut destacar que l’executiu català no eliminarà els plans alternatius de transport per carretera fins que no s’hagi garantit la total seguretat del servei de Rodalies. “Els reforços continuaran fins que hi hagi sostenibilitat en el sistema i es mantingui en el temps”, ha assegurat la consellera.
Reobertura amb limitacions de velocitat
La consellera de Territori i portaveu del Govern ha assenyalat, però, que aquesta reobertura tindrà fins a 70 punts a tota la xarxa ferroviària de Rodalies en els quals hi haurà limitacions de velocitat “vinculades a revisions de l’emergència”, unes limitacions que fan que el servei sigui compatible “amb el servei comercial” i les tasques de manteniment i reparacions de la infraestructura. Paneque ha volgut donar esperança als usuaris de tren de Catalunya i ha assenyalat que d’aquesta setantena de trams que patiran restriccions de velocitat la meitat “poden ser revisades i eliminades en els propers 15 dies” i la resta de limitacions s’aniran avaluant “durant en el mes de març”.