Rodalies funciona al 80% amb els sindicats minoritaris encara de vaga

Catalunya afronta un dimarts en el qual el servei de Rodalies torna a funcionar sense les restriccions de la vaga convocada pels maquinistes. Ahir, sobre la botzina, els sindicats majoritaris (Semaf, CCOO i UGT) van acordar amb el Ministeri de Transports desconvocar la vaga i destinar més milions al manteniment de la xarxa.
El primer dia postvaga a Catalunya funciona amb el servei de Rodalies cobrint el 80% de l’oferta programada, tal com ha indicat Renfe a l’ACN. L’operador ferroviari assegura que “derivat de la desconvocatòria de vaga” hi ha “afectacions” a l’inici del servei de Rodalies. Les línies més afectades després d’aquesta tornada a la ‘normalitat’ han estat l‘R1, l’R4 i l’R2 sud, línies clau que han vist com s’han suprimit alguns trens i s’acumulen més retards. Tot i que els maquinistes hagin tornat a treballar hi ha encara sis línies -l’R15, l’R4, l’RL4, l’R7, l’R8 i l’R3- que han de cobrir trams del seu recorregut a través del servei alternatiu per carretera.
Els sindicats minoritaris es mantenen en peu de guerra
Tot i que Semaf, CCOO i UGT acordessin amb el Ministeri de Transports aixecar la vaga de maquinistes hi ha sindicats, amb menys pes, que mantenen la vaga. Sindicato Ferroviario, Alternativa Ferroviària i la CGT es mantenen en peu de guerra i els seus maquinistes seguiran la vaga. De fet, la CGT és qui ha alçat més la veu i assenyalen que l’acord entre el ministeri espanyol “no resol el problema, i el que és pitjor, torna a deixar fora les plantilles i el conjunt del sector ferroviari”. “No estem davant d’un acord que canviï el model ferroviari. Estem davant d’un nou pedaç, una sortida ràpida per apagar el conflicte sense abordar les causes que ens han portat fins aquí”, denuncien des de la CGT.
De fet, la CGT ha convocat una manifestació davant l’Estació de Sants -el nus ferroviari i l’estació més gran de Catalunya- sota el lema “El sector ferroviari diu prou. Uneix-te per salvar el ferrocarril”. La concentració dels maquinistes es farà a les 12 del migdia a la Plaça dels Països Catalans, a l’entrada Besòs de l’estació. “La vaga es manté. Dona suport a les mobilitzacions! Salva el teu tren”, demanen des del sindicat ferroviari.