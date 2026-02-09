Els sindicats CCOO, UGT i Semaf han tancat un acord amb el Ministeri de Transports, dirigit pel ministre Óscar Puente, per desconvocar la vaga ferroviària que ha començat aquest dilluns i que havia d’allargar-se fins dimecres. La reunió, que ha durat prop de quatre hores, ha començat poc després que arrenqués una aturada general del servei que ha generat cancel·lacions i endarreriments a la xarxa d’alta velocitat i als serveis de Rodalies de Catalunya i Madrid. La reunió del primer dia de vaga, però, ha servit per desconvocar les protestes, tal com han explicat els sindicats: “Hem arribat a un acord de desconvocatòria que creiem que és històric per al ferrocarril”, ha explicat el secretari general de Semaf, Diego Martín, en sortir de la trobada.
Tal com ha relatat el dirigent sindical a la sortida de la reunió, el pacte inclou la millora de la inversió en infraestructures i seguretat, així com la contractació de més personal. “Parlem de molts milions”, ha afegit el representant sindical, que ha destacat que l’acord és extens i que s’ha d’explicar bé a treballadors i ciutadania. En aquesta línia, després de l’èxit de la reunió, el representant sindical assegura que ara s’iniciaran els tràmits per desconvocar la vaga a les empreses afectades per les aturades. “La firma de l’acord és la desconvocatòria de les aturades”, ha concretat Martín. A més, ha explicat que el govern espanyol -també el Ministeri d’Hisenda- ha aprovat l’increment de la inversió, que ha xifrat en “més del 50%” en manteniment ferroviari. L’acord, doncs, resol la petició de més personal i inversions en manteniment.
El govern espanyol també celebra l’acord
Per la seva banda, el Ministeri de Transports també s’ha afegit a la valoració que han fet els sindicats i ha definit l’acord com a “històric”, ja que incorpora diverses millores per al sector ferroviari de tot l’estat espanyol. “Subscrivim plenament les declaracions dels representants dels treballadors per validar aquest important acord”, han ressaltat fonts del govern espanyol poc després del final de la reunió, els quals han reconegut “la voluntat de diàleg que han mantingut, especialment els sindicats, durant la negociació, i ens felicitem per la capacitat d’acord i de consens”. Aquetsa mateixa tarda, el titular de la cartera de Transports es reunirà personalment amb les organitzacions sindicals, ja que per motius d’agenda no ha pogut formar part de la trobada del matí.