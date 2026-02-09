Los sindicatos CCOO, UGT y Semaf han cerrado un acuerdo con el Ministerio de Transportes, dirigido por el ministro Óscar Puente, para desconvocar la huelga ferroviaria que ha comenzado este lunes y que debía extenderse hasta el miércoles. La reunión, que ha durado cerca de cuatro horas, ha comenzado poco después de que se iniciara un paro general del servicio que ha generado cancelaciones y retrasos en la red de alta velocidad y en los servicios de Rodalies de Cataluña y Madrid. La reunión del primer día de huelga, sin embargo, ha servido para desconvocar las protestas, tal como han explicado los sindicatos: «Hemos llegado a un acuerdo de desconvocatoria que creemos que es histórico para el ferrocarril», ha explicado el secretario general de Semaf, Diego Martín, al salir del encuentro.

Tal como ha relatado el dirigente sindical a la salida de la reunión, el pacto incluye la mejora de la inversión en infraestructuras y seguridad, así como la contratación de más personal. «Hablamos de muchos millones», ha añadido el representante sindical, quien ha destacado que el acuerdo es extenso y que se debe explicar bien a trabajadores y ciudadanía. En esta línea, tras el éxito de la reunión, el representante sindical asegura que ahora se iniciarán los trámites para desconvocar la huelga en las empresas afectadas por los paros. «La firma del acuerdo es la desconvocatoria de los paros», ha concretado Martín. Además, ha explicado que el gobierno español -también el Ministerio de Hacienda- ha aprobado el incremento de la inversión, que ha cifrado en «más del 50%» en mantenimiento ferroviario. El acuerdo, por tanto, resuelve la petición de más personal e inversiones en mantenimiento.

Los informadores de Renfe indican a los usuarios hacia dónde dirigirse para buscar transportes alternativos | Pau Cortina (ACN)

El gobierno español también celebra el acuerdo

Por su parte, el Ministerio de Transportes también se ha unido a la valoración que han hecho los sindicatos y ha definido el acuerdo como «histórico», ya que incorpora varias mejoras para el sector ferroviario de todo el estado español. «Suscribimos plenamente las declaraciones de los representantes de los trabajadores para validar este importante acuerdo», han destacado fuentes del gobierno español poco después del final de la reunión, las cuales han reconocido «la voluntad de diálogo que han mantenido, especialmente los sindicatos, durante la negociación, y nos felicitamos por la capacidad de acuerdo y de consenso». Esta misma tarde, el titular de la cartera de Transportes se reunirá personalmente con las organizaciones sindicales, ya que por motivos de agenda no ha podido formar parte del encuentro de la mañana.