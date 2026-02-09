Los maquinistas sumarán tres días de huelga para protestar contra los accidentes mortales de Adamuz y Gelida. Unos días de huelga que comenzaron este mismo lunes 9 de febrero y que se extenderán hasta el miércoles 11. En la primera jornada de huelga, los maquinistas no han cumplido los servicios mínimos decretados y las líneas ferroviarias de Cataluña sufren retrasos. En las líneas de alta velocidad operadas por Renfe, Iryo y Ouigo se han cancelado hasta 350 servicios y en el caso del transporte de mercancías, este opera con unos servicios mínimos del 21%. El incumplimiento por parte de los maquinistas implica que en el caso de los trenes de media distancia 683 servicios han quedado cancelados.

El departamento de Empresa y Trabajo había decretado un 66% de servicios mínimos en hora punta y un 33% de servicios mínimos durante el resto del día, unos servicios mínimos que desde primera hora de este lunes no se están cumpliendo.

Los sindicatos reivindican un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español tras los accidentes de Adamuz y Gelida, pidiendo una inversión más elevada en el mantenimiento de la infraestructura y que no se externalicen los trabajos en empresas privadas. Durante las diferentes reuniones hechas con el Ministerio de transportes, los maquinistas y la administración no pudieron desbloquear la situación a pesar de que el ministerio español se haya comprometido a invertir más en mantenimiento, contratar más personal y elaborar nuevas normativas para reforzar la seguridad ferroviaria. Medidas que no han convencido a los sindicatos y motivo por el cual la huelga sigue vigente.

Pantallas de la estación de Sants informan de la huelga de maquinistas | Marc Font (ACN)

UGT niega un incumplimiento de los servicios mínimos

Desde la Unión General de Trabajadores (UGT) aseguran que los maquinistas están cumpliendo con los servicios mínimos programados para este lunes. El responsable de UGT de Renfe en Cataluña, Francisco Cárdenas, ha defendido que la jornada ha comenzado «bien» y que el seguimiento del paro es «muy elevado». En declaraciones recogidas por la ACN desde la Estación de Sants, Cárdenas ha querido destacar que el colectivo de maquinistas «tiene claro que es un día para el ferrocarril» y que quieren hacer el trabajo «con garantías».