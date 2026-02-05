Los maquinistas de Rodalies irán a la huelga este mes de febrero. Una huelga por la cual el departamento de Empresa y Trabajo ha decretado un 66% de servicios mínimos en hora punta y un 33% de servicios mínimos durante el resto del día. Desde el Gobierno destacan que la interrupción del servicio de trenes tendrá una afectación en los «bienes y derechos protegidos constitucionalmente», como es el derecho al traslado y a la libre circulación y se estipula el 33% fuera de las horas punta. En el caso de los centros de gestión operativos del operador ferroviario se ha estipulado que haya, como mínimo, uno de cada tres trabajadores.

La convocatoria de huelga la presentan diferentes sindicatos de maquinistas como son SEMAF, CGT, SF-Intersindical, Alferro CCOO, UGT y el comité de empresa del Grupo Renfe tras los accidentes mortales en Adamuz y Gelida.

Usuarios en el andén de la estación de Rodalies de Gavà esperando el tren / ACN

Los horarios de los servicios mínimos y los días afectados

Los servicios mínimos decretados por el departamento de Empresa y Trabajo para Rodalies y regionales en Cataluña estarán divididos en tres franjas horarias, las dos de hora punta y las horas valle:

De 6h a 9:30h y de 17h a 20:30h se consideran horas punta y se decreta un servicio mínimo del 66%.

El resto de la jornada se considera hora valle y se decreta un servicio mínimo del 33%.

La convocatoria de huelga afectará a los usuarios los días 9, 10 y 11 de febrero y llega para exigir un cambio estructural en el servicio ferroviario catalán y español para garantizar seguridad, mantenimiento, protección laboral y calidad para los usuarios. El sindicato que lleva la voz cantante, el Semaf, ha hecho la convocatoria de huelga para las ocho principales empresas ferroviarias del país como son Renfe, Iryo, Ouigo, Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail.