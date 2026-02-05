Els maquinistes de Rodalies aniran a la vaga aquest mes de febrer. Una vaga per la qual el departament d’Empresa i Treball ha decretat en un 66% els serveis mínims en hora punta i un 33% de serveis mínims durant la resta del dia. Des del Govern destaquen que la interrupció del servei de trens tindrà una afectació als “béns i drets protegits constitucionalment”, com és el dret al trasllat i a la lliure circulació i s’estipula el 33% fora de les hores punta. En el cas dels centres de gestió operatius de l’operador ferroviari s’ha estipulat que hi hagi, com a mínim, un de cada tres treballadors.
La convocatòria de vaga la presenten diferents sindicats de maquinistes com són SEMAF, CGT, SF-Intersindical, Alferro CCOO, UGT i el comitè d’empresa del Grup Renfe després dels accidents mortals a Adamuz i Gelida.
Els horaris dels serveis mínims i els dies afectats
Els serveis mínims decretats pel departament d’Empresa i Treball per Rodalies i regionals a Catalunya estaran dividits en tres franges horàries, les dues d’hora punta i les hores vall:
- De 6h a 9:30h i de 17h a 20:30h es consideren hores punta i es decreta un servei mínim del 66%.
- La resta de la jornada es considera hora vall i es decreta un servei mínim del 33%.
La convocatòria de vaga afectarà els usuaris els dies 9, 10 i 11 de febrer i arriba per exigir un canvi estructural en el servei ferroviari català i espanyol per garantir seguretat, manteniment, protecció laboral i qualitat per als usuaris. El sindicat que porta la veu cantant, el Semaf, ha fet la convocatòria de vaga per a les vuit principals empreses ferroviàries del país com són Renfe, Iryo, Ouigo, Medway, Captrain, Transervi, Redalsa i Tracción Rail.