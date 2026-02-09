Els maquinistes sumaran tres dies de vaga per protestar contra els accidents mortals d’Adamuz i Gelida. Unes jornades de vaga que s’han iniciat aquest mateix dilluns 9 de febrer i que s’estendrà fins al dimecres 11. En la primera jornada de vaga, els maquinistes han incomplert els serveis mínims decretats i les línies ferroviàries de Catalunya pateixen retards. A les línies d’alta velocitat operades per Renfe, Iryo i Ouigo s’han cancel·lat fins a 350 serveis i en el cas del transport de mercaderies, aquest opera amb uns serveis mínims del 21%. L’incompliment per part dels maquinistes implica que en el cas dels trens de mitjana distància 683 serveis han quedat cancel·lats.
El departament d’Empresa i Treball havia decretat un 66% els serveis mínims en hora punta i un 33% de serveis mínims durant la resta del dia, uns serveis mínims que des de primera hora d’aquest dilluns no s’estan complint.
Els sindicats reivindiquen un canvi estructural en la seguretat del sistema ferroviari espanyol després dels accidents d’Adamuz i Gelida, demanant una inversió més elevada en el manteniment de la infraestructura i que no s’externalitzin els treballs en empreses privades. Durant les diferents reunions fetes amb el Ministeri de transports, els maquinistes i l’administració no van poder desbloquejar la situació tot i que el ministeri espanyol s’hagi compromès a invertir més en manteniment, contractar més personal i elaborar noves normatives per reforçar la seguretat ferroviària. Mesures que no han convençut els sindicats i motiu pel qual la vaga segueix vigent.
UGT nega un incompliment dels serveis mínims
Des de la Unió General de Treballadors (UGT) asseguren que els maquinistes estan complint amb els serveis mínims programats per aquest dilluns. El responsable d’UGT de Renfe a Catalunya, Francisco Cárdenas, ha defensat que la jornada ha arrencat “bé” i que el seguiment de l’aturada és “molt elevat”. En declaracions recollides per l’ACN des de l’Estació de Sants, Cárdenas ha volgut destacar que el col·lectiu de maquinistes “té clar que és un dia pel ferrocarril” i que volen fer la feina “amb garanties”.