Els maquinistes de Renfe i el servei d’alta velocitat faran vaga del 9 a l’11 de febrer a tot l’Estat per la situació d’inseguretat amb la qual treballen. Si finalment no hi ha cap acord, i els treballadors acaben fent vaga, aquesta complicarà encara més una xarxa ferroviària catalana que diàriament viu incidències. Aquest diumenge, per exemple, una avaria en un tren de mercaderies ha obligat a tallar la línia R13 entre Salmó i Valls. Hores després, el servei s’ha restablert.
📢 INFORMACIÓ!— Rodalies Catalunya (@rodalies) February 8, 2026
Convocatòria de vaga al sector ferroviari
🗓️ 9, 10 i 11 de febrer
ℹ️ Serveis mínims
– Hores punta: 66% del servei
– Resta de la jornada: 33% del servei
➡️ Recomanem planificar els desplaçaments i consultar els canals d'informació: https://t.co/MKErCw9dHk
La Generalitat ha establert uns serveis mínims del 66% del servei en hora punta, mentre que la resta de la jornada, només circularan el 33% dels trens. En un post a la xarxa X, Rodalies Catalunya ha recomanat els usuaris planificar els desplaçaments i consultar els canals d’informació.
“Garantir la seguretat” per aixecar la vaga
En una entrevista a 3CatInfo, el responsable d’UGT a Renfe Catalunya, Francisco Cárdenas, ha dit que aquest diumenge a la tarda continuaran els contactes informals amb el Govern. Si finalment hi hagués un acord, Cárdenas considera que l’executiu de Salvador Illa els hauria de “garantir la seguretat” i adquirir el “compromís ferm que es faran les obres necessàries”.
La convocatòria de vaga s’ha fet a tot l’Estat després dels accidents greus d’Adamuz, amb 46 víctimes mortals, i en el cas de Catalunya de Gelida, que va deixar un maquinista en pràctiques mort. Segons Cárdenas, la xarxa ferroviària catalana “ha estat abandonada”. “Tots tenim clar que poden passar coses, però no és normal que no parin de passar-ne i que totes passin a Catalunya. La diferència és abismal“, ha afirmat a 3CatInfo.
Adif ha inspeccionat 648 punts crítics a la xarxa ferroviària catalana i no preveu que la normalitat es pugui recuperar abans de l’abril.