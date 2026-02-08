Rodalies no surt del caos que arrossega des de fa unes setmanes fruit de les desinversions i la falta de manteniment d’anys. Aquest diumenge, un dia després de les protestes ciutadanes a Barcelona, una nova incidència talla l’R13 entre Salomó i Valls (Tarragonès) per l’avaria d’un tren de mercaderies.
La nova interrupció del servei s’ha produït pels voltants de les 08.45 hores. Per intentar reduir l’afectació als usuaris, Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre les estacions de la Plana-Picamoixons i Salomó.
D’altra banda, i com ja és habitual des de fa anys, algunes línies registren retards. Aquest matí, l’R2 Sud (Sant Vicenç de Calders – Barcelona estació de França per Vilanova i la Geltrú) presentava endarreriments d’uns 20 minuts per les limitacions de velocitat a la xarxa ferroviària, i l’R16 sumava demores d’uns 40 minuts de mitjana entre Barcelona estació de França i Tortosa/Ulldecona per Tarragona.
L’independentisme comanda les protestes
Dissabte, dues manifestacions van protagonitzar la indignació dels viatgers i d’entitats catalanes i independentistes. Al matí, una protesta convocada per l‘ANC i el Consell de la República va convocar unes 30.000 persones, segons els organitzadors, i 8.000, segons la valoració de la Guàrdia Urbana. A la tarda, la mobilització de les plataformes d’usuaris va ser més discreta, amb uns 3.000 ciutadans, segons la policia local barcelonina. Si alguna cosa va quedar clar dissabte és que les mobilitzacions no van reunir un nombre majoritari de gent donada la magnitut del problema i que l’independentisme ha pres el comandament de la revolta contra el caos de Rodalies.
Coincidint amb les protestes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va anunciar la recuperació de quatre línies de Rodalies. D’una banda, l’R13, R14 i RT1, línies regionals del sud i l’oest del país que connecten el Camp de Tarragona i Lleida i on fins ara s’oferia part del recorregut per carretera. I de l’altra l’R4, que torna a circular entre l’Hospitalet de Llobregat i Martorell després del despreniment de dijous d’una part d’un terraplè en unes obres que s’estan fent al soterrament de Sant Feliu de Llobregat.