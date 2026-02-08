Rodalies no sale del caos que arrastra desde hace unas semanas fruto de las desinversiones y la falta de mantenimiento de años. Este domingo, un día después de las protestas ciudadanas en Barcelona, una nueva incidencia corta el R13 entre Salomó y Valls (Tarragonès) por la avería de un tren de mercancías.

La nueva interrupción del servicio se ha producido alrededor de las 08.45 horas. Para intentar reducir la afectación a los usuarios, Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera entre las estaciones de la Plana-Picamoixons y Salomó.

Por otro lado, y como ya es habitual desde hace años, algunas líneas registran retrasos. Esta mañana, el R2 Sur (Sant Vicenç de Calders – Barcelona estación de Francia por Vilanova i la Geltrú) presentaba retrasos de unos 20 minutos por las limitaciones de velocidad en la red ferroviaria, y el R16 sumaba demoras de unos 40 minutos de media entre Barcelona estación de Francia y Tortosa/Ulldecona por Tarragona.

Manifestación por un transporte público de calidad. Barcelona 07.02.2026 / Mireia Comas

El independentismo lidera las protestas

El sábado, dos manifestaciones protagonizaron la indignación de los viajeros y de entidades catalanas e independentistas. Por la mañana, una protesta convocada por la ANC y el Consell de la República reunió a unas 30.000 personas, según los organizadores, y 8.000, según la valoración de la Guardia Urbana. Por la tarde, la movilización de las plataformas de usuarios fue más discreta, con unos 3.000 ciudadanos, según la policía local barcelonesa. Si algo quedó claro el sábado es que las movilizaciones no reunieron un número mayoritario de gente dada la magnitud del problema y que el independentismo ha tomado el mando de la revuelta contra el caos de Rodalies.

Coincidiendo con las protestas, la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, anunció la recuperación de cuatro líneas de Rodalies. Por un lado, el R13, R14 y RT1, líneas regionales del sur y el oeste del país que conectan el Camp de Tarragona y Lleida y donde hasta ahora se ofrecía parte del recorrido por carretera. Y por otro lado, el R4, que vuelve a circular entre L’Hospitalet de Llobregat y Martorell después del desprendimiento del jueves de una parte de un terraplén en unas obras que se están realizando en el soterramiento de Sant Feliu de Llobregat.