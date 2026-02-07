La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha anunciado, este sábado por la tarde, el restablecimiento de la circulación en tres líneas de Rodalies. Se trata de la R13, R14 y RT1. La publicación del post de Paneque en la red X ha coincidido con la celebración de la segunda manifestación en Barcelona por el caos de Rodalies, en este caso de las plataformas de usuarios. Al mediodía, la protesta de la ANC y el Consell de la República ha reunido a más de 30.000 personas, según los organizadores, y 8.000 para la Guardia Urbana.

🔴 Nou pas endavant en l’estabilitzacio del sistema de Rodalies.



➡️ Obrim el servei de les R13, R14 i RT1.



La reobertura de l’R13 afavoreix 1.200 viatgers.



La línia de Barcelona – Lleida per Reus, l’R14 permetrà millorar el servei a 2.400 viatgers diaris. pic.twitter.com/Fe6ixXHbwu — Sílvia Paneque (@SilviaPaneque) February 7, 2026

Unos 4.000 usuarios se beneficiarán

Las tres líneas que recuperan el servicio son regionales del sur y oeste del país que conectan el Camp de Tarragona y Lleida y donde hasta ahora se ofrecía parte del recorrido por carretera. Según la consejera, reabrir la R13 (Barcelona-Valls-Lleida) beneficiará a 1.200 pasajeros, mientras que la R14 (Barcelona-Reus-Lleida) dará servicio a 2.400 viajeros diarios. Y la RT1, que circula entre Tarragona y la estación de la Plana-Picamoixons, la utilizan unas 450 personas al día. «Estas reaperturas representan la mejora de la movilidad para unas 4.000 personas», ha valorado Paneque.

El servei de la R4 es recupera al tram de Sant Feliu. Seguim avançant en l’estabilització del sistema. pic.twitter.com/ghceDCPpMS — Sílvia Paneque (@SilviaPaneque) February 7, 2026

Recuperación de la R4 después del desprendimiento

Por la mañana, ha sido la misma consejera quien ha informado que la R4 entre l’Hospitalet de Llobregat y Martorell volvía a circular después del desprendimiento que hubo el jueves cuando cayó una parte de un terraplén en unas obras que se están realizando en el soterramiento de Sant Feliu de Llobregat. La consejera ha dicho que supone un primer paso para la estabilización del sistema. Renfe prevé que se pueda recuperar la normalidad en abril.