La línea de Rodalies R4 ha recuperado este sábado el servicio tras el desprendimiento que se produjo el jueves al desprenderse una parte de un terraplén en unas obras que se están realizando en el soterramiento de Sant Feliu de Llobregat. La incidencia obligó a cortar la R4 entre Martorell y l’Hospitalet.

El servei de la R4 es recupera al tram de Sant Feliu. Seguim avançant en l’estabilització del sistema. pic.twitter.com/ghceDCPpMS — Sílvia Paneque (@SilviaPaneque) February 7, 2026

La noticia de la recuperación del servicio en este tramo la ha anunciado la misma consejera de Territorio, Sílvia Paneque, a través de la red X. Según Paneque se sigue avanzando «en la estabilización del sistema». Tras dar diferentes fechas para la recuperación de la normalidad de la red ferroviaria que no se han cumplido, la Generalitat ha decidido no poner más fechas en el calendario. Renfe, en cambio, ha asegurado que la normalización llegará en abril.

648 puntos críticos

Los 400 técnicos de Adif que están trabajando en Cataluña en la inspección de la red ferroviaria han detectado hasta ahora 648 puntos críticos. Entre los puntos detectados hay trincheras, taludes, túneles, puentes, plataformas, vías y otras estructuras; especialmente en las líneas más cercanas a la costa. En total, los técnicos han completado más de 500 inspecciones sobre el terreno y el 60% de estas ya disponen de un informe técnico. Los trabajos de los técnicos permiten detectar los puntos en los cuales es necesario reducir la velocidad y suprimir las limitaciones temporales de velocidad en aquellos puntos en los cuales las condiciones de la infraestructura lo permitan.

⬛️⬜️ Cap empresa mixta ni cap dimissió solucionaran el problema a Rodalies.



Som un país ocupat, infrafinançat i menystingut. L’única via que tenim és la independència.#PROU!

📆7 de febrer

🕛12 h

📍Monument a Rafael Casanova pic.twitter.com/AEh567jGvT — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) February 2, 2026

Dos manifestaciones de protesta

La recuperación del servicio de la R4 llega en un día de movilizaciones en Barcelona, con dos manifestaciones. La primera tiene lugar a partir de las 12:00 horas y ha sido convocada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC). La segunda está convocada, a partir de las 17:00 horas, por plataformas de usuarios -unas 150 en total- en la cual se reclamará disponer de un servicio ferroviario digno. Algunos partidos políticos también han dicho que harán acto de presencia.