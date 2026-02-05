La línea R4 de Rodalies está cortada entre Martorell y l’Hospitalet por un nuevo incidente, el enésimo, en la red ferroviaria de corta y media distancia de Cataluña. En esta ocasión, y según informa la ACN de fuentes conocedoras, la causa de la interrupción del servicio es porque se ha desprendido una parte de un terraplén en unas obras que se están realizando en el soterramiento de Sant Feliu de Llobregat.

Este desprendimiento de tierra ha afectado parte de la plataforma por donde transcurren las vías, pero no los raíles. Técnicos de Adif se han desplazado al lugar para intentar solucionar la incidencia, pero hasta ahora no hay previsión horaria para reanudar el servicio, que se ha interrumpido por precaución. Renfe está gestionando un servicio alternativo de transporte para cubrir el trayecto. Además, se está dirigiendo a los usuarios a otras formas de transporte como el Metro en l’Hospitalet y Cornellà, el Tram en Sant Joan Despí, y a la red de FGC en Martorell. El resto de la línea continúa operativa.

El nuevo incidente ha sucedido horas después de que el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, afirmara que prevé que el servicio de lanzaderas establecido este jueves justamente en la R4 entre Terrassa y Manresa se «estabilizará» este viernes sus frecuencias. Y lo mismo ha dicho para la R1 entre Blanes y Maçanet-Massanes. En una atención a los medios desde la estación de Sants de Barcelona, ​​ha dicho que la apertura de estos tramos representa dar «los primeros pasos de la recuperación progresiva» de Rodalies. Paralelamente a esta reapertura, se mantienen los servicios alternativos por carretera, para poder dar al usuario una «doble opción» en este tramo.

Parte de un terraplén tras unas obras de soterramiento de la línea R4 de Rodalies en Sant Feliu de Llobregat / ACN

«Trabajamos para revertir la situación»

Por otro lado, Renfe ha reconocido que no está satisfecha con los resultados de la encuesta de este jueves del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, en la que se puntúa el servicio de Rodalies con un 4,2. «No estamos satisfechos», ha admitido Carmona sobre la encuesta, que ha dado a Rodalies la nota más baja de todos los transportes públicos. «Continuamos trabajando para revertir esta situación, revertir la percepción del cliente y esta confianza se ganará cuando demos el servicio normal que se debe dar en Rodalies», ha argumentado.