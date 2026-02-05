La línia R4 de Rodalies està tallada entre Martorell i l’Hospitalet per un nou incident, l’enèsim, en la xarxa ferroviària de curta i mitjana distància de Catalunya. En aquesta ocasió, i segons informa l’ACN de fonts coneixedores, la causa de la interrupció del servei és perquè s’ha desprès una part d’un terraplè en unes obres que s’estan fent al soterrament de Sant Feliu de Llobregat.
Aquest despreniment de terra ha afectat part de la plataforma per on transcorren les vies, però no els raïls. Tècnics d’Adif s’han desplaçat a l’indret per intentar solucionar la incidència, però a hores d’ara no hi ha cap previsió horària per reprendre el servei, que s’ha interromput per precaució. Renfe està gestionant un servei alternatiu de transport per cobrir el trajecte. A més, s’està dirigint els usuaris a altres maneres de transport com el Metro a l’Hospitalet i Cornellà, el Tram a Sant Joan Despí, i a la xarxa d’FGC a Martorell. La resta de la línia continua operativa.
El nou incident ha succeït hores després que el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmat que preveu que el servei de llançadores establert aquest dijous justament a l’R4 entre Terrassa i Manresa s'”estabilitzarà” aquest divendres les seves freqüències. I el mateix ha dit per a l’R1 entre Blanes i Maçanet-Massanes. En una atenció als mitjans des de l’estació de Sants de Barcelona, ha dit que l’obertura d’aquests trams representa fer “els primers passos de la recuperació progressiva” de Rodalies. Paral·lelament a aquesta reobertura, es mantenen els serveis alternatius per carretera, per poder donar a l’usuari una “doble opció” en aquest tram.
“Treballem per revertir la situació”
D’altra banda, Renfe ha reconegut que no està satisfeta amb els resultats de l’enquesta d’aquest dijous del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat, en què es puntua el servei de Rodalies amb un 4,2. “No estem satisfets”, ha admès Carmona sobre l’enquesta, que ha donat a Rodalies la nota més baixa de tots els transports públics. “Continuem treballant per revertir aquesta situació, revertir la percepció del client i aquesta confiança es guanyarà quan donem el servei normal que s’ha de donar a Rodalies”, ha argumentat.