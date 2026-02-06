Rodalies s’ha convertit en un malson per als usuaris del servei ferroviari i per als actors polítics de Catalunya. Un malson que encara està lluny d’acabar o, com a mínim, això explica l’Estat espanyol. El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, ha assenyalat que l’objectiu és poder restablir la ‘normalitat’ del servei de Rodalies a l’abril. “Al llarg del mes d’abril tindrem les últimes limitacions temporals de velocitat suprimides”, ha assegurat en una entrevista feta a 3CatInfo i recollida per Europa Press.
Santano ha assenyalat que les previsions de l’Estat espanyol són que Rodalies tingui operatives totes les línies -a excepció de l’R3 i les obres iniciades abans de la crisi ferroviària- “aproximadament en dues setmanes”, tot i que les línies de Rodalies mantindran les limitacions temporals de velocitat malgrat que recuperin l’operativitat. El secretari espanyol ha assenyalat que dels 12 punts crítics de la infraestructura ja s’han solucionat i que s’està treballant “d’emergència” en tots aquells punts que necessiten reparació, manteniment o monitoratge.
Rodalies, un servei agafat amb pinces
El passat dijous a la nit un despreniment a Sant Feliu de Llobregat va obligar a tallar l’R4 entre l’Hospitalet i Martorell per “precaució”. Santano ha destacat que “amb bon criteri” Renfe i la Generalitat desplegaran un pla alternatiu per carretera per cobrir el trajecte i destaca que aquesta incidència “té una altra naturalesa” a les incidències que estan posant contra les cordes el servei ferroviari.
A més, Santano ha tret pit de la gratuïtat del servei de Rodalies, ja que “si el servei que estem donant no és un servei de qualitat i acceptable, perquè no podem cobrar-l’hi als ciutadans de Catalunya”. El secretari d’Estat de Transports ha assenyalat que cal seguir treballant per recuperar la confiança i les infraestructures ferroviàries de Catalunya. “O afrontem això i actuem, i és el que estem fent, o això no tindrà solució, perquè si deixem que es continuï deteriorant, que continuï tenint problemes, la qual cosa aconseguirem és que no presti el servei”, ha assegurat.
Sobre la vaga de maquinistes convocada pel 9, 10 i 11 de febrer, Santano espera que “no es produeixi” i que el govern espanyol i els maquinistes puguin arribar a un acord per satisfer els plantejaments dels sindicats. “Les circumstàncies, en determinats moments, et poden empènyer o accelerar projectes i idees que estaven ja damunt de la taula. És a dir que jo crec que tenim una bona oportunitat tots de tancar bé aquest capítol”, ha destacat.