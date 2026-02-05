La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que la gratuïtat del servei de Rodalies continuarà “fins a la restitució completa del sistema”, esvaint així el període que s’havien establert des de l’administració catalana i que fixava que el servei seria gratuit durant un mes. En una compareixença al Parlament recollida per l’ACN, Paneque ha destacat que el servei serà gratuït “els dies que calgui, perquè és evident que no podem fer pagar als usuaris el servei que en aquests moments s’està donant”. A més, la consellera també ha afegit que mentre no es restableixi el correcte funcionament del servei de Rodalies es prorrogarà el reforç dels transports interurbans i la suspensió de zones de baixes emissions.
Des del Govern han volgut destacar que la crisi ferroviària generada per l’accident a Gelida no es limita a aquesta desgràcia, sinó que es produeix sobre “una infraestructura extremadament vulnerable”. Paneque ha assenyalat que les afectacions a Rodalies no són “puntuals ni concentrades en una sola línia”, sinó que s’estenen “pràcticament tota la xarxa”. Això ha fet que la consellera hagi destacat que “no estem només davant d’una crisi, sinó d’un problema estructural”.
Paneque defensa la gestió del Govern
La consellera de Territori ha volgut treure pit de la gestió feta des del Govern català assegurant que des de l’executiu català s’ha optat per “prioritzar la seguretat” del servei “en tot moment”. Paneque ha afegit que “per primera vegada” s’està revisant de dalt a baix la xarxa de Rodalies, una xarxa que ha qualificat de “fràgil” i en un estat “del tot deplorable”. La titular de Territori sí que ha acceptat que s’ha pogut “equivocar en diferents qüestions” però ha assegurat que ha estat “al peu del canó” i que no canviaria el que ha fet fins ara al capdavant de la crisi ferroviària. Paneque ha afegit que l’aturada del servei va ser una decisió “difícil però necessària” per poder comprovar “l’estat real” de la infraestructura després del temporal.
La consellera ha volgut donar les dades del cost de la flota de reforç de busos, una flota que ha costat 4,1 milions d’euros i l’aixecament dels peatges de la C-32 té un impacte econòmic diari de 600.000 euros. “S’està treballant en l’impacte econòmic per tal de poder-lo traslladar al Ministeri”, ha afegit.