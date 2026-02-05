La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha anunciado que la gratuidad del servicio de Rodalies continuará “hasta la restitución completa del sistema”, disipando así el periodo que se había establecido desde la administración catalana y que fijaba que el servicio sería gratuito durante un mes. En una comparecencia en el Parlamento recogida por la ACN, Paneque ha destacado que el servicio será gratuito «los días que sea necesario, porque es evidente que no podemos hacer pagar a los usuarios el servicio que en estos momentos se está prestando». Además, la consejera también ha añadido que mientras no se restablezca el correcto funcionamiento del servicio de Rodalies se prorrogará el refuerzo de los transportes interurbanos y la suspensión de zonas de bajas emisiones.

Desde el Gobierno han querido destacar que la crisis ferroviaria generada por el accidente en Gelida no se limita a esta desgracia, sino que se produce sobre “una infraestructura extremadamente vulnerable”. Paneque ha señalado que las afectaciones a Rodalies no son “puntuales ni concentradas en una sola línea”, sino que se extienden “prácticamente a toda la red”. Esto ha hecho que la consejera haya destacado que “no estamos solo ante una crisis, sino ante un problema estructural”.

Paneque defiende la gestión del Gobierno

La consejera de Territorio ha querido sacar pecho de la gestión hecha desde el Gobierno catalán asegurando que desde el ejecutivo catalán se ha optado por “priorizar la seguridad” del servicio “en todo momento”. Paneque ha añadido que “por primera vez” se está revisando de arriba abajo la red de Rodalies, una red que ha calificado de «frágil» y en un estado «del todo deplorable». La titular de Territorio sí que ha aceptado que se ha podido «equivocar en diferentes cuestiones» pero ha asegurado que ha estado “al pie del cañón” y que no cambiaría lo que ha hecho hasta ahora al frente de la crisis ferroviaria. Paneque ha añadido que la parada del servicio fue una decisión “difícil pero necesaria” para poder comprobar “el estado real” de la infraestructura después del temporal.

Viajeros subiendo a un tren de Rodalies en Lleida / ACN

La consejera ha querido dar los datos del coste de la flota de refuerzo de autobuses, una flota que ha costado 4,1 millones de euros y el levantamiento de los peajes de la C-32 tiene un impacto económico diario de 600.000 euros. “Se está trabajando en el impacto económico para poder trasladarlo al Ministerio”, ha añadido.