Los catalanes castigan el servicio de Rodalies por segundo año consecutivo. Los resultados de la encuesta anual de valoración del Gobierno y de las políticas públicas del Centro de Estudios de Opinión (CEO) publicados este jueves y realizada entre octubre y diciembre pasados –antes del estallido de la crisis ferroviaria– muestran que los catalanes suspenden el servicio de Rodalies de Catalunya con una nota de 4,2 sobre 10. El 55% de los encuestados responsabiliza a la Generalitat señalando que es quien debería mejorar el servicio, mientras que el 41% de los encuestados responsabiliza al gobierno español.

El fracaso de Rodalies contrasta con el notable que ha obtenido Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que obtiene la mejor nota entre todos los servicios de transporte con un 7,6. Detrás de FGC llegan los servicios de AVE, Avant y Larga Distancia, y el metro con un 7,4, los autobuses urbanos con un 6,9, los interurbanos con un 6,6 y los regionales de Renfe, que esquivan el suspenso con un escaso 5,5. La nota de Rodalies es doblemente dolorosa para el servicio de trenes, ya que es la nota más baja de todos los servicios incluidos en la encuesta y se sitúa por debajo de la nota obtenida los dos años anteriores, donde obtuvo un 4,5 y un 5,2.

Los simpatizantes del PP y el PSC aprueban Rodalies

El suspenso de Rodalies para los catalanes es casi general, ya que suspende entre todas las franjas de edad y entre, casi, todos los simpatizantes de los partidos políticos. Solo los simpatizantes del PP y el PSC aprueban el servicio de Rodalies con un 6,2 y un 5,2, mientras que los de la CUP son los que le otorgan la nota más baja con un 2,1.

En el caso de los usuarios valoran por debajo del 5 el servicio sea cual sea el objetivo de su viaje. Destacan los estudiantes y los trabajadores, que suspenden el servicio con un 3,3 y contrasta con la cifra que otorgan a FGC, que obtiene un 8 sobre 10.

Illa aprueba excepto para los votantes de CUP, Vox y Aliança

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa sale reforzado de este nuevo CEO, ya que los simpatizantes de todos los partidos aprueban la gestión de Illa excepto los de CUP, Vox y Aliança Catalana. Destaca el 6,5 de los votantes del PSC y, en general, el 64% de los encuestados aprueba la gestión del presidente catalán con porcentajes cercanos al 80% entre los Comuns, PSC y ERC y del 60% entre Junts y el PP.

El Gobierno también aprueba en la promoción de la cultura y la lengua catalana (5,5), la sanidad pública (5,2), la enseñanza (5,1) y el transporte público e infraestructuras (5). Los suspensos de la gestión del ejecutivo catalán llegan en la lucha contra la pobreza y la exclusión (4,4) y las políticas de seguridad (4,3).