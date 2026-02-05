Els catalans castiguen el servei de Rodalies per segon any consecutiu. Els resultats de l’enquesta anual de valoració del Govern i de les polítiques públiques del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) publicats aquest dijous i feta entre l’octubre i el desembre passat –abans de l’esclat de la crisi ferroviària– mostren que els catalans suspenen el servei de Rodalies de Catalunya amb una nota de 4,2 sobre 10. El 55% dels enquestats responsabilitza la Generalitat assenyalant que és qui hauria de millorar el servei, mentre que el 41% dels enquestats en responsabilitza el govern espanyol.
El fracàs de Rodalies contrasta amb el notable que ha obtingut Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que obté la millor nota entre tots els serveis de transport amb un 7,6. Darrer d’FGC arriben els serveis d’AVE, Avant i Llarga Distància, i el metro amb un 7,4, els autobusos urbans amb un 6,9, els interurbans amb un 6,6 i els regionals de Renfe, que esquiven el suspens amb un minso 5,5. La nota de Rodalies és doblement dolorosa per al servei de trens, ja que és la nota més baixa de tots els serveis inclosos a l’enquesta i se situa per sota de la nota obtinguda els dos anys anteriors, on va obtenir un 4,5 i un 5,2.
Els simpatitzants del PP i el PSC aproven Rodalies
El suspens de Rodalies per als catalans és gairebé general, ja que suspèn entre totes les franges d’edat i entre, quasi, tots els simpatitzans dels partits polítics. Només els simpatitzants del PP i el PSC aproven el servei de Rodalies amb un 6,2 i un 5,2, mentre que els de la CUP són els que li atorguen una nota més baixa amb un 2,1.
En el cas dels usuaris valoren per sota del 5 el servei sigui l’objectiu que sigui el seu viatge. En destaquen els estudiants i els treballadors, que suspenen el servei amb un 3,3 i contrasta amb la xifra que atorguen a FGC, que obté un 8 sobre 10.
Illa aprova excepte per als votants de CUP, Vox i Aliança
El president de la Generalitat, Salvador Illa surt reforçat d’aquest nou CEO, ja que els simpatitzants de tots els partits aproven la gestió d’Illa excepte els de CUP, Vox i Aliança Catalana. Destaca el 6,5 dels votants del PSC i, en general, el 64% dels enquestats aprova la gestió del president català amb percentatges propers al 80% entre els Comuns, PSC i ERC i del 60% entre Junts i el PP.
El Govern també aprova en la promoció de la cultura i la llengua catalana (5,5), la sanitat pública (5,2), l’ensenyament (5,1) i el transport públic i infraestructures (5). Els suspensos de la gestió de l’executiu català arriben en la lluita contra la pobresa i l’exclusió (4,4) i les polítiques de seguretat (4,3).