Catalunya segueix immersa en una excepcionalitat ferroviària sense precedents. El col·lapse del servei ferroviari, que necessita transport alternatiu per carretera per completar les rutes, ha fet que Adif s’hagi posat la muda de treball i hagi revisat de dalt a baix la xarxa de Rodalies de Catalunya. Els més de 400 tècnics sota la direcció de la gestora pública de les infraestructures ferroviàries han detectat 648 punts crítics que cal inspeccionar a la xarxa ferroviària de Catalunya.
Entre els punts detectats hi ha trinxeres, talussos, túnels, ponts, plataforma, via i altres estructures; especialment a les línies més properes a la costa i que circulen per zones en les quals hi ha una presència més elevada de trinxeres o talussos. En total, els tècnics han completat més de 500 inspeccions sobre el terreny i el 60% d’aquestes ja disposen d’un informe tècnic. Els treballs dels tècnics permeten detectar els punts en els quals cal reduir la velocitat i suprimir les limitacions temporals de velocitat en aquells punts els quals les condicions de la infraestructura ho permeten.
Reforçar la vigilància de l’estructura
Els tècnics fan una inspecció visual a peu de camp o en recorreguts fets amb tren. En aquestes inspeccions els tècnics informen de l’estat de les infraestructures i els possibles desperfectes que puguin tenir. Unes inspeccions que no han estat rígides sinó que s’han anat actualitzant i adaptant al que necessitava cada moment per l’execució d’actuacions d’emergència, detectant més punts en els quals es requereixen obres.
Des de les administracions destaquen que només les inspeccions que s’estan fent ara no solucionarà cap problema sinó que el reforç del programa de vigilància que han impulsat permet que els tècnics puguin comunicar de forma gairebé immediata els problemes i riscos que pugui tenir la infraestructura i poder adoptar les mesures necessàries. Actualment, Adif hi ha 31 punts de la xarxa de Rodalies en els quals s’esta reforçant la seguretat i protecció de trinxeres i talussos així com operacions de condicionament de via.