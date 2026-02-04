Un atropellament talla l’R4 en una nova tarda de retards a Rodalies

Rodalies torna a viure aquest dimecres una tarda complicada pel que fa a la mobilitat. Un atropellament ha obligat a interrompre la línia R4 poc després de les cinc de la tarda entre l’Hospitalet de Llobregat i Terrassa Estació del Nord. Els fets han tingut lloc a prop de l’estació de Montcada Bifurcació i estan provocant retards que se sumen als que ja han causat durant tot el dia les limitacions de velocitat.
Segons la informació facilitada pel gestor ferroviari, després de l’atropellament a l’R4, el servei s’ofereix en tren entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia, en autobús des d’aquesta parada a Martorell Central i en tren novament des d’aquí a l’Hospitalet. El tram Hospitalet – Terrassa Estació del Nord ha quedat interromput pel succés, mentre que de Terrassa Estació del Nord a Manresa els usuaris han de desplaçar-se en autobús.
Demores de més d’una hora en algunes línies
Més enllà de la incidència ocorreguda a l’R4, les altres línies de la xarxa de Rodalies també presenten importants retards. Hi ha demores que poden superar l’hora a l’R11, els 40 minuts a les línies R15 i R17, els 25 minuts a l’R16, i els 20 minuts a l’R1. Cal recordar que aquesta s’està repetint en els darrers dies a causa de les actuacions que s’estan fent en diversos punts i les limitacions establertes. Quant al funcionament general de la xarxa, es mantenen trams en autobús en diverses línies i, com a novetat aquest dimecres, es cobreix per carretera el servei complet de l’R8 entre Martorell i Granollers, que anava fins a Mollet Sant Fost fins aquest dimarts.
Des de Renfe apunten que treballen per mantenir les freqüències anunciades de cinc trens per hora a l’R1, de dos per hora a l’R2 sud i de quatre a l’R4 i per complir “en la mesura del possible” els horaris en els regionals. A banda de l’ampliació a l’R8, s’ofereix un servei d’autobús addicional entre Valls i Camp de Tarragona al matí i a la tarda que enllaça amb el Mitjana Distància per anar a Barcelona.