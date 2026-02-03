El ministre de Transports, Óscar Puente, ha demanat “disculpes sinceres” als usuaris de Rodalies per la gestió caòtica dels darrers incidents. Més subtil que dijous passat al Senat, en què va titllar de “pèssim” el servei, el socialista ha aprofitat la seva compareixença al Congrés per justificar la intervenció del seu ministeri. Puente ha descrit un escenari complex a Catalunya i ha recordat que el debat fa anys que dura. Durant la seva intervenció, ha citat una publicació periodística de 2016 que apuntava a una xarxa “antiga i sobrecarregada”. “I jo afegiria: també mal dissenyada”, ha sentenciat.
Puente ha recordat que la infraestructura de Rodalies està en un “continu contacte amb el medi natural”, un aspecte que “aquests dies s’ha revelat de primera magnitud”. “És una infraestructura d’abast metropolità, però amb culs d’ampolla als dos túnels centrals de Barcelona”, ha afegit després com a segon element de millora. Seguint amb la cita del 2016, Puente ha tancat aquest primer apunt recordant que “ja aleshores es parlava de la flagrant desinversió dels governs precedents”.
El mal disseny de la xarxa és un altre element que Puente afegeix a l’infrafinançament i la situació climàtica, aspectes que ja havien sortit en els seus discursos. De fet, durant la seva intervenció, ha tornat a atribuir a la “saturació hídrica” del sòl –provocada pels temporals– la caiguda de talús que va provocar l’accident de Gelida. Puente ha afegit un quart aspecte que estaria condicionant el caos dels darrers dies: la rebel·lió dels maquinistes. “Algú em retreu que faci servir aquest argument”, ha admès el ministre, que assegura igualment que l’”estat anímic” dels maquinistes complica la gestió de la crisi. “Hem prioritzat la seguretat per damunt de qualsevol altra circumstància”, ha dit al respecte.
Culpa novament el PP de la desinversió
El ministre ha disculpat els governs socialistes de la desinversió de la xarxa i ha carregat novament contra el PP, a qui atribueix els poc mantinent que s’ha fet els darrers anys. “Només s’ha invertit el 10% del Pla Rodalies 2008-2015, que es titllava d’ambiciós”, ha apuntat en un per cop lleuger. “No van comprar ni un sol tren per a Rodalies durant els seus mandats, i el resultat és un parc de material rodant cada vegada més envellit”, ha afegit un cop ja rodat.
Puente, que prèviament ha defensat la gestió en l’accident d’Ademuz (Còrdova), que ha deixat 45 morts, ha comparegut amb l’objectiu clar de justificar els números de l’executiu espanyol. És en aquest sentit que ha lamentat que la desinversió anterior “ha llastrat l’exercici modernitzador que ha impulsat aquest govern des del 2020”. “Ara no hi ha un problema que no s’estigui invertit”, ha defensat.
El ministre ha admès que, a ulls dels usuaris, la situació és la mateixa que fa una dècada, poc abans que Pedro Sánchez entrés a la Moncloa i ha reconegut que molts problemes “segueixen vigents”, però ha negat que no hi hagi cap pla tramat. En aquest sentit, ha atribuït part dels problemes actuals a un “excés d’obres” que pretenen millorar a la xarxa. El pla de Rodalies suposa “el 80% de la inversió ferroviària i la meitat de tota la inversió del Ministeri”, ha defensat.