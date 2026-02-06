La tercera reunió entre els sindicats ferroviaris Semaf, CCOO i UGT i el Ministeri de Transports espanyol ha fracassat i no s’ha pogut arribar a un acord per aixecar la vaga convocada per a la setmana que ve. Així doncs, els maquinistes faran vaga els dies 9,10 i 11 de febrer i segons recull l’ACN, els sindicats alerten que la reunió amb la cúpula del ministeri espanyol encapçalat per Óscar Puente no ha servit per pactar cap sortida a les reivindicacions que els sindicats ferroviaris presentaven al ministeri i entre les quals hi havia més seguretat i un increment del personal ferroviari.
Des del govern espanyol han defugit carregar contra els sindicats i han preferit fer valdre la voluntat de diàleg que els representants sindicals han mostrat durant la reunió. De fet, el ministeri ha emplaçat els sindicats a una nova reunió durant el cap de setmana per poder evitar la vaga prevista per a la segona setmana de febrer. “Ens mantindrem sempre a la taula de negociació i continuarem treballant, conjuntament amb els representants dels treballadors, per assolir un acord”, han destacat fonts ministerials.
Els sindicats mantenen la mà estesa al ministeri
Tot i el fracàs d’aquesta nova reunió entre el Ministeri de Transports i els representants dels sindicats aquests mantenen la mà estesa al govern espanyol per desbloquejar la situació. Des dels sindicats assenyalen que hi ha la voluntat de seguir en converses amb el ministeri per poder aixecar la vaga prevista i descarten noves mobilitzacions a les ciutats de Madrid i Barcelona. Precisament a Madrid és on més pressió van posar els sindicats amb una mobilització davant la seu del Ministeri de Transports per exigir més seguretat i més personal a Renfe i Adif.