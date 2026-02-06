La tercera reunión entre los sindicatos ferroviarios Semaf, CCOO y UGT y el Ministerio de Transportes español ha fracasado y no se ha podido llegar a un acuerdo para levantar la huelga convocada para la próxima semana. Así pues, los maquinistas harán huelga los días 9, 10 y 11 de febrero y según recoge la ACN, los sindicatos alertan que la reunión con la cúpula del ministerio español encabezado por Óscar Puente no ha servido para pactar ninguna salida a las reivindicaciones que los sindicatos ferroviarios presentaban al ministerio y entre las cuales había más seguridad y un incremento del personal ferroviario.

Desde el gobierno español han evitado cargar contra los sindicatos y han preferido valorar la voluntad de diálogo que los representantes sindicales han mostrado durante la reunión. De hecho, el ministerio ha emplazado a los sindicatos a una nueva reunión durante el fin de semana para poder evitar la huelga prevista para la segunda semana de febrero. «Nos mantendremos siempre en la mesa de negociación y continuaremos trabajando, conjuntamente con los representantes de los trabajadores, para alcanzar un acuerdo», han destacado fuentes ministeriales.

Un tren de la R1 de Rodalies durante las semanas de caos en el servicio ferroviario de Cataluña / Jordi Pujolar (ACN)

Los sindicatos mantienen la mano tendida al ministerio

A pesar del fracaso de esta nueva reunión entre el Ministerio de Transportes y los representantes de los sindicatos, estos mantienen la mano tendida al gobierno español para desbloquear la situación. Desde los sindicatos señalan que hay la voluntad de seguir en conversaciones con el ministerio para poder levantar la huelga prevista y descartan nuevas movilizaciones en las ciudades de Madrid y Barcelona. Precisamente en Madrid es donde más presión pusieron los sindicatos con una movilización frente a la sede del Ministerio de Transportes para exigir más seguridad y más personal en Renfe y Adif.