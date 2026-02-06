La crisis ferroviaria en la que se encuentra inmersa Cataluña desde hace semanas hace que los partidos y la sociedad civil pongan presión sobre el Gobierno por la gestión de Rodalies. De hecho, Junts ha anunciado que dispone de un informe jurídico que concluye que hay base legal para romper el contrato con Renfe y que los FGC asuman la gestión de Rodalies.

Una opción que el Gobierno ni contempla. En declaraciones hechas en la conferencia en el Fórum Europa Tribuna Catalunya y recogidas por la ACN, la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha defendido a Renfe y ha asegurado que romper con la operadora ferroviaria «no es el camino». De hecho, Paneque ha señalado que “ni judicializar, ni rescindir, ese no es el camino, el camino es el de la colaboración». “Solo hay un camino y muestro mi convencimiento, que es el que decía, convertir esta infraestructura vulnerable en una infraestructura sólida, mejorar el material rodante y comenzar estos pasos hacia una nueva gobernanza”, ha añadido la consejera.

Un tren de Rodalies en la estación de Cerdanyola del Vallès / ACN

El Gobierno entiende a los usuarios y trabaja para recuperar la ‘normalidad’ en Rodalies

Paneque ha querido mostrarse comprensiva con los usuarios y el malestar por el mal funcionamiento del servicio de Rodalies. La consejera ha asegurado que desde el Gobierno “entendemos perfectamente el malestar, he tenido reuniones diarias con las plataformas de usuarios” y que están trabajando para restablecer el correcto funcionamiento de Rodalies lo antes posible. La titular de Territorio ha destacado que las líneas R13 y R14 serán las próximas líneas que reabrirán y abandonarán el transporte alternativo por carretera mientras que asegura que el Gobierno trabaja para que en las «próximas semanas» el servicio de Rodalies quede restablecido «con limitaciones temporales de velocidad, que harán que el servicio aún no sea óptimo».