La crisi ferroviària en la qual es troba immersa Catalunya des de fa setmanes fa que els partits i la societat civil posin pressió sobre el Govern per la gestió de Rodalies. De fet, Junts ha anunciat que disposa d’un informe jurídic que conclou que hi ha base legal per trencar el contracte amb Renfe i que els FGC assumeixin la gestió de Rodalies.
Una opció que al Govern ni contemplen. En declaracions fetes a la conferència al Fórum Europa Tribuna Catalunya i recollides per l’ACN la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat Renfe i ha assegurat que trencar amb l’operadora ferroviària “no és el camí”. De fet, Paneque ha assenyalat que “ni judicialitzar, ni rescindir, aquest no és el camí, el camí és el de la col·laboració”. “Només hi ha un camí i mostro el meu convenciment, que és el que deia, convertir aquesta infraestructura vulnerable en una infraestructura sòlida, millorar el material rodant i començar aquests passos cap a una nova governança”, ha afegit la consellera.
El Govern entén els usuaris i treballa per recuperar la ‘normalitat’ a Rodalies
Paneque ha volgut mostrar-se comprensiva amb els usuaris i el malestar pel mal funcionament del servei de Rodalies. La consellera ha assegurat que des del Govern “entenem perfectament el malestar, he tingut reunions diàries amb les plataformes d’usuaris” i que estan treballant per restablir el correcte funcionament de Rodalies com més aviat millor. La titular de Territori ha destacat que les línies R13 i R14 seran les pròximes línies que reobriran i abandonaran el transport alternatiu per carretera mentre que assegura que el Govern treballa perquè en les “pròximes setmanes” el servei de Rodalies quedi restablert “amb limitacions temporals de velocitat, que faran que el servei encara no sigui òptim”.