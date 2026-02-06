Junts per Catalunya ha presentat un informe dels seus serveis jurídics que conclou que hi ha base legal perquè el Govern pugui rescindir el contracte amb Renfe i, posteriorment, atorgar la gestió del servei de Rodalies a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). L’informe que ha presentat el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en roda de premsa conclou que “continuar depenent de Renfe per a la gestió de Rodalies és per voluntat política, en cap cas hi ha cap escull jurídic”. La formació de Carles Puigdemont portarà aquesta petició de resolució del contracte en un punt de la moció sobre el col·lapse de les infraestructures de mobilitat, que es votarà en el ple de la setmana que ve. “Veurem si el PSC prefereix protegir Renfe abans que protegir els usuaris”, ha dit Vergés.
El document subratlla que les interrupcions del servei dels últims dies suposen un “incompliment del contracte de prestació del servei” i les competències de la Generalitat preveu “fan possible”, segons la formació, iniciar un procés administratiu per rescindir el contracte amb l’operadora estatal. “Si el servei prestat per Renfe suposa un incompliment, com és el cas, de les obligacions essencials del contracte, la Generalitat pot, fent ús de les seves competències que comprenen la regulació, la planificació, gestió i inspecció d’aquests serveis, rescindir el contracte amb Renfe, en el marc d’un procediment administratiu de resolució contractual”, ha afegit Vergés, i ha remarcat que es tracta d’un traspàs per la “via d’un contraatac en defensa pròpia”.
Per trencar el contracte amb Renfe, segons l’informe, el Govern té dues vies: iniciar un expedient informatiu de resolució del contracte o incloure’l en què el Govern ha obert Renfe durant aquesta última crisi a Rodalies. Aquest expedient establiria “una penalització, un advertiment i una substitució gradual”, a més de mesures provisionals urgents fins a la finalització del servei. Així mateix, s’obriria un tràmit d’audiència perquè Renfe s’expliqués, i s’hi afegiria una resolució motivada del cessament del contracte i els “efectes econòmics que comportaria”. El document també sosté que després de deixar d’operar, Renfe tampoc no pot retirar els actius (és a dir, trens i personal, entre d’altres), perquè “no estan adscrits a Renfe, sinó al servei”. “Renfe, parlant clar, no et pot deixar plantat. En el moment en què inicies l’expedient, Renfe no pot abandonar el servei”, ha reblat el diputat de Junts.
El traspàs a FGC es podria fer aquesta legislatura
L’informe jurídic elaborat pels serveis interns de Junts constaten, a més, que la gestió de Rodalies la podria assumir FGC a través d’una adjudicació directa o per concurs i, en aquest sentit, ho exemplifiquen amb les línies de les Rodalies de Lleida RL3 entre Lleida i Cervera (Lleida) i RL4 entre Lleida i Manresa (Barcelona). Tot i això, Salvador Vergés ha reconegut que amb FGC, com a nova operadora en substitució de Renfe, no se solucionarien els problemes d’un dia per a l’altre. “No ens quedem cap caramel, ens estem quedant un malalt que és a l’UCI. Per què? Perquè no se li ha aplicat la vacuna preventiva corresponent i ara ens trobem amb un malalt que no sabem ni com”.
Amb tot, Junts defensa que l’operació es podria dur a terme amb un horitzó de dos anys i ha remarcat que hi ha temps de fer-ho aquesta legislatura si Salvador Illa, com ha dit fins ara, esgota el seu mandat. “En el termini d’un any, un any i escaig, màxim dos, que és quan hauria d’acabar el que queda d’aquesta legislatura”, ha manifestat, i ha recordat que els directius de Ferrocarrils ja han manifestat algun cop que l’empresa pública està preparada per assumir “el que el Govern volgués”. “Estem demanant un traspàs fet amb autoestima. Fer fora la Renfe de Catalunya és el clam dels usuaris i demà es podrà sentir a les manifestacions que hi ha convocades a Barcelona”, ha reivindicat.