Junts per Catalunya ha reclamat que s’aturi el traspàs de Rodalies pactat per Esquerra Republicana i el PSOE perquè Renfe continua tenint majoria a la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya i volen que la gestió sigui només catalana. “No volem un traspàs en fals, amb Renfe amb majoria absoluta dins l’empresa mixta”, ha manifestat Mònica Sales, presidenta del principal grup de l’oposició, que ha refermat la necessitat d’un model 100% català i gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). “Volem Renfe fora de Catalunya”, ha sentenciat després de la intervenció del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha comparegut per donar explicacions sobre la crisi de la xarxa ferroviària.
Davant la proposta d’aturar aquest traspàs amb “Renfe amb majoria absoluta dins l’empresa mixta”, Sales ha apel·lat als 19 diputats que el PSC té a Madrid perquè se sumin a favor d’un traspàs “real, efectiu i 100% català”. “Defensin Catalunya i deixin de defensar el PSOE”, ha instat la dirigent juntaire als socialistes catalans. Així mateix, ha insistit a proposar a Esquerra Republicana a fer un front comú a Madrid: Puigdemont: “De la mateixa manera que demanem un front comú pel concert, pensem que també cal fer extensiva aquesta força per al traspàs integral de Rodalies”. La líder del grup parlamentari ha traslladat a ERC l’independentisme té “una oportunitat històrica per obligar el partit socialista a moure’s”.
Junts per Catalunya ha insistit a exigir a l’executiu de Salvador Illa la dimissió de la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, i del ministre de Transports, Òscar Puente. “La seva compareixença només tenia sentit si era per anunciar el cessament de la consellera Paneque”, ha constat Sales, que ha assenyalat que les disculpes no tenen credibilitat si no hi ha conseqüències. Tot i això, i davant la negativa d’Illa fins ara a cessar la consellera, Sales ha reclamat que s’aturi el traspàs tal com està acordat actualment. “Com ja hem vist que no tenen ni la més petita intenció de cessar la consellera Paneque, i que persistiran en l’error, la petició que li fem formalment és que frenin l’actual traspàs de Rodalies. Rectifiquin”, ha reclamat la líder de Junts a la cambra catalana.
Junts insisteix en la dimissió de Puente i Paneque
Mònica Sales ha recordat que els socialistes, a més de governar a l’Estat espanyol i a Catalunya, han presidit Renfe els últims anys, per la qual cosa considera que el que ha passat és conseqüència també “de la dependència de Catalunya a l’Estat espanyol” i la manca d’inversió a la xarxa ferroviària. Amb tot, ha retret l’actitud de Dalmau en la seva compareixença, ha acusat el Govern d’haver fet “el ridícul” i d’haver deixat abandonats milers de catalans en allò que, segons ell, ha estat una gestió marcada per la improvisació, la descoordinació i la desinformació. Finalment, Junts per Catalunya ha evidenciat que la crisi de Rodalies és el resum perfecte d’un “model autonòmic centralista i jacobí” que treballa, segons han remarcat, per fer caure Catalunya en la decadència a través de la “desinversió crònica, manteniment insuficient i degradació sostinguda”. “Quan la clau és aquí, el servei funciona. Si la clau continua en mans de Madrid, a Catalunya continuarà el col·lapse”, ha conclòs.