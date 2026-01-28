El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha assumit les funcions de president de la Generalitat per l’hospitalització de Salvador Illa, ha proposat als grups parlamentaris un “pacte de país” per traçar el full de ruta per a la refundació del sistema de Rodalies a Catalunya. Dalmau ha detallat que els eixos principals d’aquest acord de país han de ser la millora de les infraestructures, la renovació de la flota de trens i la gestió mixta de la Generalitat i Renfe. Una proposta que els Comuns van posar primer sobre la taula enmig de la crisi de Rodalies que viu el país des de fa set dies. Concretament, va ser la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, que fa un parell de dies va plantejar “un pacte de país, perquè el tren ha de ser la primera i la principal preocupació i prioritat en matèria d’infraestructures”. De fet, durant la seva intervenció en el debat, Albiach ha agraït Dalmau que hagi “agafat el guant per un acord de país”.
Durant la seva compareixença aquest dimecres davant el ple del Parlament de Catalunya pel caos de Rodalies que travessa el país des de dimarts de la setmana passada, arran de l’accident mortal de Gelida (Alt Penedès), Dalmau ha afirmat que l’executiu posa aquest “pacte de país” sobre la taula sense apriorismes. I sense la voluntat de “participar de la cridòria ni del tacticisme polític” i ha defensat que la feina conjunta permetrà solucionar la situació de la xarxa ferroviària catalana. “Confio que en un moment com aquest sabrem deixar de banda les discrepàncies”, ha manifestat.
Dalmau ha constatat la manca d’inversió en la xarxa de Rodalies, una situació que, segons ell, s’està corregint perquè amb el Pla de Rodalies 2020-2025 “se n’han executat 2.666 milions i se n’han executat més de 4.199”. “Són suficients? No”, ha reconegut el conseller, però ha volgut destacar que “és un canvi de tendència històric”. Sobre el material rodant, el conseller ha recordat els encàrrecs de nous trens a Alstom, que alguns ja han començat a operar aquest any, i, finalment, ha celebrat la creació de l’empresa mixta Rodalies de Catalunya, on Renfe té majoria. “Molts ho havien reclamat, però ha estat aquest Govern qui ha començat a posar les pedres d’aquest camí”, ha reivindicat, i ha defensat que la Generalitat ha de tenir la capacitat de “planificar, gestionar i respondre” davant d’incidències com aquesta. “El compromís amb el traspàs segueix no només intacte, sinó que s’ha demostrat més urgent i necessari que mai”, ha reblat.
Dalmau tanca files amb Paneque
D’altra banda, el conseller ha reconegut que la crisi de Rodalies que va començar fa una setmana amb l’accident a l’R4 ha estat “llarga i complexa”, però ha defensat la “resposta responsable” de l’executiu davant unes jornades marcades per la suspensió d’un servei que uns 400.000 catalans fan servir diàriament per anar a treballar o a estudiar. També ha arribat a dir que han sigut exigents amb Renfe, Adif i l’executiu espanyol, i ha tancat files amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. “Vull fer un reconeixement personal que crec que és just i necessari. En primer lloc, la consellera Paneque i tot l’equip de la conselleria de Territori que han estat al capdavant d’una emergència sense precedents al nostre país”, ha afirmat.
Nega “tebior” amb el govern espanyol
D’altra banda, Albert Dalmau ha negat “tebior” per part de la Generalitat amb el govern espanyol i ha demanat no confondre-ho amb la seva “actitud de col·laboració”. “No vull que confonguin l’actitud de col·laboració amb el Govern d’Espanya com un acte de tebior, sinó tot al contrari, com un acte de fermesa i un acte de responsabilitat. Els acords fan gran el país. Els acords són els que permeten les inversions”, ha manifestat durant la seva intervenció. Finalment, ha sostingut que el Govern no només ha exigit solucions a Renfe, l’operadora del servei, i a Adif, responsable de les vies i el seu manteniment, sinó també responsabilitats. “Han estat assumides aquest mateix dilluns”, ha dit en al·lusió als dos càrrecs de Renfe i Adif cessats. “El titular del servei és la Generalitat de Catalunya. L’operador que el presta, Renfe, mai no pot oblidar que ha de respondre i actuar a les ordres del govern del país”, ha defensat.