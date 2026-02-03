El poder judicial espanyol és independent. Fins i tot, per alguns, massa independent i tot. Així s’ha pogut comprovar en la cerimònia de lliurament de despatxos als 121 jutges de 74a promoció que s’ha celebrat aquest migdia a Barcelona. La presidenta del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, no ha desaprofitat l’ocasió de pronunciar el seu discurs amb dos dels seus components clàssics: lloar la monarquia espanyola per estar sempre amb els jutges i, per altra banda, carregar contra el govern espanyol davant una de les bèsties negres dels togats, el ministre de Presidència i Justícia i mà dreta de Pedro Sánchez, Félix Bolaños.
Perelló no s’ha estat de criticar la reforma de la justícia o l’ampliació del nombre de places judicials per haver-se quedat curta. Així mateix, ha insistit en el fet que el poder judicial pot rebre “crítiques raonables” però en cap cas “ingerències o pressions”. En canvi, Perelló, que pronunciat part del seu discurs en català, ha manifestat i agraït el suport del Govern de la Generalitat tot esmentant la presència del conseller de Presidència i president accidental, Albert Dalmau, així com fent un reconeixement exprés a la col·laboració del conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
No n’hi ha prou
Perelló ha alertat del “greu dèficit de jutges que pateix Espanya”. Una situació que “provoca un sobreesforç i sobrecàrrega de treball sobre els jutges actuals, així com retards i dilacions en la resposta judicial, que moltes vegades són inassumibles pels professionals del dret i els ciutadans”. “Hi ha 260 places judicials més que jutges”, ha recordat per retreure al govern espanyol que “si es creen places addicionals sense augmentar el nombre de jutges, les places vacants aniran creixent i les dilacions s’incrementaran”.
Amb una mitjana d’11 jutges per cada 100.000 habitants, davant dels 17 dels països membres del Consell d’Europa, Perelló creu que l’increment aprovat per la Moncloa és només un pedaç. Per a la presidenta del Tribunal Suprem, la creació de noves places judicials “no aborda ni resol el problema de fons” perquè el problema és “estructural”. Per això ha demanat, una “convocatòria urgent de proves selectives para cobrir tantes places vacants” amb una planificació realista”.
Llei d’Eficiència
Per altra banda, ha carregat contra la llei d’Eficiència, la joia de la Corona dels projectes de Bolaños, que s’ha acabat de posar en marxa aquest mes de gener. Perelló ha criticat que no s’ha tingut prou en compte la judicatura quan ha de ser un “actor essencial en les reformes”. “El Consell ha mostrat preocupació pels problemes que comporta la implantació de la nova llei dels tribunals d’instància”, ha destacat a Bolaños que se l’escoltava assegut al costat de Felip de Borbó.
“Els jutges i magistrats som els primers interessats que l’oficina judicial es modernitzi i sigui eficient, ja que com a professionals, no ens satisfà treballar amb retards i dilacions continuades”, ha aclarit. Ara bé, ha assenyalat que “aquestes reformes han de fer-se de forma ordenada, organitzada i amb el temps necessari, comptant amb els professionals de la Justícia”. “No poden desconèixer el paper principal del jutge i, la seva relació amb els procediments i la centralitat que la Constitució atribueix als jutges, com a titulars de la funció jurisdiccional i els garants últims dels drets dels ciutadans, és una exigència estructural de l’estat de dret”, ha advertit.
“La transcendència de la nostra funció a la societat fa que la Constitució ens reconegui com un veritable Poder de l’Estat, un veritable contrapès dels altres poders”, ha afegit. Per això, ha exigit “respecte a les seves decisions i a la seva independència, que no pot ser menystinguda mitjançant pressions ni ingerències, per molt subtils que aquestes pretenguin ser”. “Són benvingudes les crítiques raonables, però no els intents de soscavar la confiança dels ciutadans en els tribunals, que tots els poders públics han de promoure”, ha conclòs.