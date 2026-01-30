El Govern prepara una ronda de contactes amb els partits polítics, els agents econòmics i socials i les plataformes d’usuaris per accelerar el “pacte de país” per transformar Rodalies que el conseller en funcions de president, Albert Dalmau, ha anunciat aquesta setmana al Parlament. En una entrevista a TV3, el mateix Dalmau ha explicat que l’objectiu és “acordar” un full de ruta que tindrà dos eixos principals: la millora del manteniment de la xarxa ferroviària i el canvi de gestió de Rodalies. En aquest sentit, ha defensat que el traspàs pactat entre ERC i el govern espanyol ha de ser la “primera pedra” del canvi de paradigma ferroviari que necessita Catalunya.
En plena ressaca pel desgavell de Rodalies de l’última setmana i mitja, el Govern s’ha multiplicat per defensar la seva gestió de la crisi i ha traslladat tota la responsabilitat de les incidències a Renfe i Adif. De moment, i malgrat la pressió de tota l’oposició, les úniques destitucions que s’han consumat són les del director operatiu de Rodalies, Josep Enric García Alemany, i del director general d’explotació i manteniment d’Adif, Raúl Míguez Bailo. Tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el president espanyol, Pedro Sánchez, han tancat files i han descarregat de responsabilitat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el ministre de Transports, Óscar Puente, que ja estava al punt de mira pel xoc de dos trens d’alta velocitat a Adamuz (Còrdova).
Aquest divendres, la mateixa Paneque ha reivindicat la capacitat tècnica dels serveis tècnics del Departament de Territori “més enllà de recursos i inversions”. En unes declaracions als mitjans a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha insistit que el Govern confia en la vàlua professional dels seus tècnics, que han fet un esforç important per implementar els augments de freqüència, ajustar reforç d’altres mitjans de transport i ordenar tot el sistema ferroviari en el “poc temps” de reacció que van tenir després dels talls del servei de Rodalies després de l’accident mortal de Gelida (Alt Penedès).
L’estat de la xarxa ferroviària, un mal de cap
Mentre el Govern intenta recuperar la iniciativa amb el “pacte de país” que dies abans havien reclamat els Comuns, Rodalies té molts deures pendents a curt termini. El conseller de Presidència ha assegurat que a partir de dilluns es restablirà el servei al conjunt de Rodalies després que aquesta setmana Adif hagi efectuat desenes d’actuacions a la xarxa ferroviària per reparar desperfectes i solucionar incidències que han obligat a tallar diversos trams. Amb tot, Dalmau ha advertit que si durant la setmana es detecten nous punts que “requereixin més atenció”, no descarta haver de tallar alguna altra línia. “Per damunt de tot hi ha el dret a la seguretat de la gent”, ha defensat.
Un dels punts febles de la xarxa ferroviària catalana és l’estat de la infraestructura, que és la causa de bona part de les incidències que es produeixen a Rodalies. Per revertir la situació, el govern espanyol injectarà 1.691 milions d’euros al Pla de Rodalies 2020-2030, que arriba als 8.037 milions. D’aquests nous fons, la majoria es destinaran al manteniment preventiu i correctiu de la infraestructura passant d’una inversió inicial prevista de 1.018 milions d’euros fins al 2030 fins als 2.243 milions d’euros.
Els agents socials, pendents de la resposta del Govern
A principis de setmana, en ple caos de Rodalies, el Govern ja es va reunir amb representants de CCOO, UGT, Pimec i Foment per informar del caos a Rodalies per informar-los sobre l’estat del servei i explicar-los quines mesures s’estaven prenent per normalitzar la circulació. Després d’un cap de setmana carregat d’incidències, una doble avaria en el centre de control de trànsit d’Adif va obligar a suspendre el servei de Rodalies dues vegades en menys d’una hora.
La suspensió del servei i els retards generalitzats de Rodalies en els últims dies han obert un nou conflicte entre la Generalitat, els sindicats i les patronals per les hores perdudes de feina. Així, mentre les associacions empresarials defensen que, tot i tractar-se d’una situació excepcional, hi havia alternatives de transport i, per tant, els treballadors podien arribar a la feina si ho planificaven amb antelació, els sindicats han reivindicat l’ús del permís retribuït que es va crear per la dana de València. La secretària general de CCOO, Belén López, va reclamar al Govern que sigui el “màxim garantista” amb les hores de feina que els treballadors han deixat de fer perquè són la “baula més feble de la cadena” i sobre la qual es “carreguen els neulers”.