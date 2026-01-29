El secretari d’Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, ha confirmat que el conseller delegat de l’empresa mixta de Rodalies, Òscar Playà, assumirà també la gestió de Renfe Catalunya per millorar la coordinació i la proximitat del servei. Ho ha anunciat en una entrevista al 3Cat aquest dimecres al vespre. El govern espanyol cedeix així a les pressions d’ERC, que havia reclamat el nomenament de Playà aprofitant que dilluns el director operatiu de Rodalies, Josep Enric García Alemany, va ser destituït juntament amb el director general d’explotació i manteniment d’Adif, Raúl Míguez Bailo, per la crisi de l’última setmana a la xarxa ferroviària catalana.
Santano ha detallat que Playà tindrà un “doble paper” mentre l’empresa mixta completa els tràmits administratius i obté les llicències de seguretat per poder assumir l’operativa de Rodalies a Catalunya. El secretari d’Estat de Transports ha defensat que, en tant que Rodalies és una empresa participada per Renfe, “és raonable” que la persona “consensuada” per Generalitat i la mateixa Renfe -i, per tant, pel seu ministeri- “es pugui ocupar del conjunt de l’operació” a Catalunya. “És un bon moment per eliminar aquesta bicefàlia i millorar la coordinació”, ha afegit.
ERC colla la Generalitat amb Rodalies
Hores abans, la portaveu d’ERC al Parlament, Ester Capella, havia reclamat el nomenament de Playà a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. En una interpel·lació al Parlament, Capella va assegurar que el caos viscut a Rodalies evidencia que “ha arribat el moment d’accelerar” en el traspàs del servei i que la persona que dirigeix l’empresa mixta ha de “tenir la capacitat de prendre totes les decisions que cal prendre” en moments crítics. És el “pas previ” a què l’operadora “acabi sent 100% catalana”, insistia la diputada. ERC i el PSOE van acordar que Renfe tingui el 50,1% de l’empresa mixta i que la Generalitat disposi de majoria al consell d’administració.