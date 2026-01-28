Esquerra Republicana i els Comuns, socis prioritaris del Govern, han collat l’executiu de Salvador Illa per la crisi de Rodalies. Durant la compareixença extraordinària del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha assumit les competències de president per l’ingrés hospitalari d’Illa, els republicans han exigit al Govern que reclami a l’executiu de Pedro Sánchez “responsabilitats econòmiques” per la crisi ferroviària d’aquest cap de setmana. El grup de Jéssica Albiach, per la seva banda, ha reclamat que el traspàs no estigui tutelat per Adif i Renfe i, a més, han reclamat a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que renunciï a part de les seves conseqüències.
La portaveu d’Esquerra al Parlament, Ester Capella, ha instat Dalmau a elaborar un “informe econòmic del sobrecost” que ha suposat la contractació de transport alternatiu que hi haurà fins dilluns, l’increment de freqüències de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i la contractació extra d’informadors i, posteriorment, reclamar aquesta quantitat econòmica a l’executiu de coalició de PSOE i Sumar. En aquest sentit, ha defensat que el responsable d’aquesta crisi és el govern espanyol, Adif, com a titular de les vies i del seu manteniment, i Renfe, titular del funcionament dels trens. “No facin de parallamps, perquè llavors s’acaben fregint els que no són els titulars de la infraestructura”, ha exposat Capella.
La diputada republicana ha sostingut que el Govern “no ha estat del tot a l’altura”, sobretot a l’inici de la crisi, ja que, segons ha dit, l’han pogut redirigir al tram final. En qualsevol cas, Ester Capella ha defensat que l’única solució passa pel traspàs de Rodalies a la Generalitat, i ha volgut remarcar que la pluja no explica el col·lapse d’aquesta setmana. Esquerra ha atribuït la precària situació de la xarxa ferroviària a dècades de desinversió i ha dit que la inversió actual és “del tot insuficient” malgrat l’increment de la inversió de l’últim quinquenni del Pla de Rodalies i l’increment previst per al següent.
“No volem un traspàs tutelat per Adif i Renfe”
“Ha de quedar molt clar que qui pren les decisions sobre l’empresa mixta és el Govern de la Generalitat. No volem un traspàs que estigui tutelat per Renfe i Adif. I, sobretot, no volem que Rodalies estigui segrestat com per aquestes dues empreses”, ha constatat la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, que també ha criticat la gestió del Govern per respondre “tard, malament i de forma insuficient” i per no manar i no fer-se respectar davant el govern espanyol, Adif i Renfe. Albiach ha atribuït la situació actual de la xarxa ferroviària del país a l’aposta per l’alta velocitat, el centralisme d’Espanya, la liberalització i la manca d’inversió i execució.
A banda d'això, ha reclamat que la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, renunciï a algunes de les seves competències perquè ha demostrat que no pot gestionar aquesta macroconselleria. A més de recordar que ja ho van advertir a l'inici de la legislatura, la líder dels Comuns ha demanat al Govern que "reflexionin" sobre la idoneïtat de si una persona ha d'assumir la gestió de Rodalies i habitatge, "els principals reptes que té el país", a més del desplegament de la política energètica.