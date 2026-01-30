Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han demanat explicacions al Govern per l’intent d’espanyolitzar i militaritzar els Agents Rurals. Les dues formacions independentistes ho han fet després de saber que el cos d’administració especial de la Generalitat de Catalunya té prevista per a la setmana vinent una formació d’autodefensa a la base militar de l’exèrcit espanyol de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà). El Departament d’Interior i Seguretat hauria enviat una circular als Agents Rurals establint l’obligatorietat de dur a terme aquesta formació en instal·lacions militars, un fet que suposaria un canvi de criteri respecte al model seguit fins ara.
El Grup Parlamentari de Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament per aclarir si Interior ha ordenat que la formació en autodefensa dels Agents Rurals de Girona es faci en aquest espai de l’exèrcit espanyol. El portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Salvador Vergés, ha recordat que aquesta formació s’havia realitzat habitualment en gimnasos privats o mitjançant el Cos de Mossos d’Esquadra i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), i considera necessari conèixer els motius d’aquest canvi.
Així mateix, la formació de Carles Puigdemont exigeix saber quants Agents Rurals han estat convocats per fer la formació a la caserna de Sant Climent Sescebes i si el Departament preveu estendre aquest nou criteri a la resta de Catalunya. “És una mostra més del procés de desnacionalització que pretén dur a terme aquest govern socialista“, ha criticat Vergés, que també ha recordat que el cos d’Agents Rurals és “un cos civil amb funcions específiques de protecció del medi natural, i qualsevol canvi rellevant en la seva formació ha de ser degudament justificat, transparent i coherent amb la seva naturalesa i funcions”.
Esquerra critica la “normalització de la presència militar”
Per la seva banda, Esquerra Republicana també ha registrat una bateria de preguntes al Parlament per exigir explicacions sobre aquesta formació d’autodefensa a la base militar de l’exèrcit espanyol de Sant Climent Sescebes, ja que la formació d’Oriol Junqueras considera “absolutament inadequat” que un cos de seguretat, ambiental i de proximitat com el d’Agents Rurals rebi formació en instal·lacions militars. “Aquesta decisió suposa un pas més en la normalització de la presència militar en la gestió de la seguretat de Catalunya i evidencia un preocupant intent d’espanyolització i militarització de les polítiques de seguretat per part del Govern de Salvador Illa, amb la consellera Núria Parlon al capdavant del Departament d’Interior i Seguretat Pública”, lamenta el grup parlamentari en un comunicat.
Esquerra, com Junts, recorda que els Agents Rurals són un cos de naturalesa civil, i deixa clar que no hi ha cap justificació possible que expliqui que la seva formació es desenvolupi en equipaments militars, ja que no responen ni a la seva funció ni als valors del cos. ERC reitera que la seguretat i la formació dels cossos civils de la Generalitat s’han de desenvolupar en equipaments propis i en entorns coherents amb la seva missió, i no en instal·lacions militars alienes al model de país que defensem.