La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon ha convocat per a aquest divendres al matí els mitjans de comunicació per a un “acomiadament de l’UME”, un acte al Centre de Comandament Avançat habilitat pel cos d’Agents Rurals a la seva seu a Santa Perpètua de Mogoda per la crisi de la pesta porcina. El Departament d’Interior, que emfatitza el coprotagonisme de l’acte amb el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, aprofita una visita al centre dels agents rurals per dir adeu oficialment i amb tota cerimònia a la Unitat Militar d’Emergències (UME) de les forces armades espanyoles.
Segons explica el mateix departament en la convocatòria, tant Parlon com Prieto “saludaran i agrairan la col·laboració a tots els cossos operatius que hi estan participant, especialment a la Unitat Militar d’Emergències, que aquesta setmana deixa el dispositiu”. De fet, la participació de l’UME va ser reclamada de manera immediata un cop es va declarar el brot de Pesta Porcina Africana (PPA), tot i els dubtes del personal de seguretat i emergències de Catalunya, que entenien que l’administració catalana tenia prou recursos.
Dos mesos
La nota de convocatòria insisteix en el fet que la Unitat Militar d’Emergències ha estat “més de dos mesos” participant en el dispositiu de contenció del brot. Una presència que no va passar per alt a l’oposició a Catalunya: Junts, ERC i CUP van criticar que el Govern reclamés la presència d’una unitat miliar espanyola a Catalunya. L’oposició espanyola també ho va criticar, però per altres raons, fins al punt que Alberto Núñez Feijóo va criticar l’UME perquè, segons ells, no va ser igual de “diligent” per anar al País Valencià, governat pel PP, després de la DANA del 29 d’octubre del 2024. Els efectius de l’exèrcit espanyol desplaçats a la zona zero de la pesta porcina africana s’han elevat fins a 150, tot i que en un principi va mobilitzar 75 militars, que ràpidament van passar a 117.