La consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon ha convocado para este viernes por la mañana a los medios de comunicación para una «despedida de la UME», un acto en el Centro de Mando Avanzado habilitado por el cuerpo de Agentes Rurales en su sede en Santa Perpètua de Mogoda por la crisis de la peste porcina. El Departamento de Interior, que enfatiza el coprotagonismo del acto con el delegado del gobierno español, Carlos Prieto, aprovecha una visita al centro de los agentes rurales para despedir oficialmente y con toda ceremonia a la Unidad Militar de Emergencias (UME) de las fuerzas armadas españolas.

Según explica el mismo departamento en la convocatoria, tanto Parlon como Prieto «saludarán y agradecerán la colaboración a todos los cuerpos operativos que están participando, especialmente a la Unidad Militar de Emergencias, que esta semana deja el dispositivo». De hecho, la participación de la UME fue reclamada de manera inmediata una vez se declaró el brote de Peste Porcina Africana (PPA), a pesar de las dudas del personal de seguridad y emergencias de Cataluña, que entendían que la administración catalana tenía suficientes recursos.

Encabezado de la convocatoria de Parlon para despedir a la UME

Dos meses

La nota de convocatoria insiste en el hecho de que la Unidad Militar de Emergencias ha estado «más de dos meses» participando en el dispositivo de contención del brote. Una presencia que no pasó desapercibida para la oposición en Cataluña: Junts, ERC y CUP criticaron que el Gobierno reclamara la presencia de una unidad militar española en Cataluña. La oposición española también lo criticó, pero por otras razones, hasta el punto que Alberto Núñez Feijóo criticó a la UME porque, según ellos, no fue igual de «diligente» para ir a la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, tras la DANA del 29 de octubre de 2024. Los efectivos del ejército español desplazados a la zona cero de la peste porcina africana se han elevado hasta 150, aunque en un principio movilizó a 75 militares, que rápidamente pasaron a 117.