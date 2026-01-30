Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han solicitado explicaciones al Gobierno por el intento de españolizar y militarizar a los Agentes Rurales. Las dos formaciones independentistas lo han hecho después de saber que el cuerpo de administración especial de la Generalitat de Catalunya tiene prevista para la próxima semana una formación de autodefensa en la base militar del ejército español de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà). El Departamento de Interior y Seguridad habría enviado una circular a los Agentes Rurales estableciendo la obligatoriedad de llevar a cabo esta formación en instalaciones militares, un hecho que supondría un cambio de criterio respecto al modelo seguido hasta ahora.

El Grupo Parlamentario de Junts ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento para aclarar si Interior ha ordenado que la formación en autodefensa de los Agentes Rurales de Girona se realice en este espacio del ejército español. El portavoz de Junts per Catalunya en el Parlamento, Salvador Vergés, ha recordado que esta formación se había realizado habitualmente en gimnasios privados o mediante el Cuerpo de Mossos d’Esquadra y el Instituto de Seguridad Pública de Catalunya (ISPC), y considera necesario conocer los motivos de este cambio.

Asimismo, la formación de Carles Puigdemont exige saber cuántos Agentes Rurales han sido convocados para realizar la formación en el cuartel de Sant Climent Sescebes y si el Departamento prevé extender este nuevo criterio al resto de Catalunya. «Es una muestra más del proceso de desnacionalización que pretende llevar a cabo este gobierno socialista«, ha criticado Vergés, quien también ha recordado que el cuerpo de Agentes Rurales es «un cuerpo civil con funciones específicas de protección del medio natural, y cualquier cambio relevante en su formación debe ser debidamente justificado, transparente y coherente con su naturaleza y funciones».

Una pareja de agentes rurales en los controles en Tivissa-Vandellós / ACN

Esquerra critica la «normalización de la presencia militar»

Por su parte, Esquerra Republicana también ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento para exigir explicaciones sobre esta formación de autodefensa en la base militar del ejército español de Sant Climent Sescebes, ya que la formación de Oriol Junqueras considera «absolutamente inadecuado» que un cuerpo de seguridad, ambiental y de proximidad como el de Agentes Rurales reciba formación en instalaciones militares. «Esta decisión supone un paso más en la normalización de la presencia militar en la gestión de la seguridad de Catalunya y evidencia un preocupante intento de españolización y militarización de las políticas de seguridad por parte del Gobierno de Salvador Illa, con la consejera Núria Parlon al frente del Departamento de Interior y Seguridad Pública», lamenta el grupo parlamentario en un comunicado.

Esquerra, al igual que Junts, recuerda que los Agentes Rurales son un cuerpo de naturaleza civil, y deja claro que no hay justificación posible que explique que su formación se desarrolle en equipamientos militares, ya que no responden ni a su función ni a los valores del cuerpo. ERC reitera que la seguridad y la formación de los cuerpos civiles de la Generalitat deben desarrollarse en equipamientos propios y en entornos coherentes con su misión, y no en instalaciones militares ajenas al modelo de país que defendemos.