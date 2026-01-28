Esquerra Republicana y los Comuns, socios prioritarios del Gobierno, han presionado al ejecutivo de Salvador Illa por la crisis de Rodalies. Durante la comparecencia extraordinaria del consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, que ha asumido las competencias de presidente por el ingreso hospitalario de Illa, los republicanos han exigido al Gobierno que reclame al ejecutivo de Pedro Sánchez «responsabilidades económicas» por la crisis ferroviaria de este fin de semana. El grupo de Jéssica Albiach, por su parte, ha reclamado que el traspaso no esté tutelado por Adif y Renfe y, además, han pedido a la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, que renuncie a parte de sus competencias.

La portavoz de Esquerra en el Parlamento, Ester Capella, ha instado a Dalmau a elaborar un «informe económico del sobrecosto» que ha supuesto la contratación de transporte alternativo que habrá hasta el lunes, el incremento de frecuencias de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y la contratación extra de informadores y, posteriormente, reclamar esta cantidad económica al ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar. En este sentido, ha defendido que el responsable de esta crisis es el gobierno español, Adif, como titular de las vías y de su mantenimiento, y Renfe, titular del funcionamiento de los trenes. «No hagan de pararrayos, porque entonces acaban friéndose los que no son los titulares de la infraestructura», ha expuesto Capella.

La diputada republicana ha sostenido que el Gobierno «no ha estado del todo a la altura», sobre todo al inicio de la crisis, ya que, según ha dicho, han podido redirigirla al tramo final. En cualquier caso, Ester Capella ha defendido que la única solución pasa por el traspaso de Rodalies a la Generalitat, y ha querido remarcar que la lluvia no explica el colapso de esta semana. Esquerra ha atribuido la precaria situación de la red ferroviaria a décadas de desinversión y ha dicho que la inversión actual es «del todo insuficiente» a pesar del incremento de la inversión del último quinquenio del Plan de Rodalies y el incremento previsto para el siguiente.

«No queremos un traspaso tutelado por Adif y Renfe»

«Debe quedar muy claro que quien toma las decisiones sobre la empresa mixta es el Gobierno de la Generalitat. No queremos un traspaso que esté tutelado por Renfe y Adif. Y, sobre todo, no queremos que Rodalies esté secuestrado como por estas dos empresas», ha constatado la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, que también ha criticado la gestión del Gobierno por responder «tarde, mal y de forma insuficiente» y por no mandar y no hacerse respetar ante el gobierno español, Adif y Renfe. Albiach ha atribuido la situación actual de la red ferroviaria del país a la apuesta por la alta velocidad, el centralismo de España, la liberalización y la falta de inversión y ejecución.

Aparte de esto, ha reclamado que la consejera de Territorio y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, renuncie a algunas de sus competencias porque ha demostrado que no puede gestionar esta macroconsejería. Además de recordar que ya lo advirtieron al inicio de la legislatura, la líder de los Comuns ha pedido al Gobierno que «reflexionen» sobre la idoneidad de si una persona debe asumir la gestión de Rodalies y vivienda, «los principales retos que tiene el país», además del despliegue de la política energética.