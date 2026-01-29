El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha confirmado que el consejero delegado de la empresa mixta de Rodalies, Òscar Playà, asumirá también la gestión de Renfe Cataluña para mejorar la coordinación y la proximidad del servicio. Lo ha anunciado en una entrevista en el 3Cat este miércoles por la noche. El gobierno español cede así a las presiones de ERC, que había reclamado el nombramiento de Playà aprovechando que el lunes el director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, fue destituido junto con el director general de explotación y mantenimiento de Adif, Raúl Míguez Bailo, por la crisis de la última semana en la red ferroviaria catalana.

Santano ha detallado que Playà tendrá un “doble papel” mientras la empresa mixta completa los trámites administrativos y obtiene las licencias de seguridad para poder asumir la operativa de Rodalies en Cataluña. El secretario de Estado de Transportes ha defendido que, en tanto que Rodalies es una empresa participada por Renfe, «es razonable» que la persona «consensuada» por Generalitat y la misma Renfe -y, por tanto, por su ministerio- «se pueda ocupar del conjunto de la operación» en Cataluña. «Es un buen momento para eliminar esta bicefalia y mejorar la coordinación», ha añadido.

Confusión general en la estación de Arenys de Mar de Rodalies / ACN

ERC presiona a la Generalitat con Rodalies

Horas antes, la portavoz de ERC en el Parlamento, Ester Capella, había reclamado el nombramiento de Playà a la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque. En una interpelación en el Parlamento, Capella aseguró que el caos vivido en Rodalies evidencia que «ha llegado el momento de acelerar» en la transferencia del servicio y que la persona que dirige la empresa mixta debe «tener la capacidad de tomar todas las decisiones que se deben tomar» en momentos críticos. Es el «paso previo» a que la operadora «termine siendo 100% catalana”, insistía la diputada. ERC y el PSOE acordaron que Renfe tenga el 50,1% de la empresa mixta y que la Generalitat disponga de mayoría en el consejo de administración.