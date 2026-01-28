ERC reclama que el responsable de la empresa mixta de Rodalies dirija Renfe Cataluña

Esquerra Republicana de Catalunya reclama al Gobierno que el responsable de la empresa mixta de Rodalies asuma también la dirección de Renfe Cataluña. La portavoz republicana en el Parlamento, Ester Capella, ha presionado a la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, aún con la red ferroviaria del Principado inmersa en la crisis que la ha paralizado en la última semana. «Ha llegado el momento de acelerar», ha exigido Capella, quien considera que el dirigente de la empresa mixta «debe tener la capacidad de tomar todas las decisiones necesarias» con respecto a los trenes catalanes.

Paneque, en la réplica a la interpelación parlamentaria de los republicanos, ha reconocido que la crisis abre una «oportunidad» para consolidar la gestión catalana de la red ferroviaria. Se ha mostrado abierta, en este sentido, a reclamar que en el Principado «se integre en la operatividad y en la misma infraestructura» el conjunto de la gestión. Capella, cabe decir, ha sido más vehemente y ha exigido que la empresa «termine siendo 100% catalana», en la línea que ya ha planteado Junts per Catalunya. «Será la manera de lograr que lo sucedido en los últimos días no se repita», ha remarcado la portavoz de Esquerra.

La conselleria de Territorio, Sílvia Paneque, durante la comparecencia sobre el caos en Rodalies en la que ha pedido destituciones en Renfe y Adif, justo en el momento en que ya se estaban produciendo / ACN

El «compromiso» de la Moncloa

Ante las interpelaciones de los socios de investidura de Salvador Illa, Paneque ha insistido en que la nueva empresa garantizará que la operatividad en la estructura ferroviaria esté integrada en Cataluña. La consejera ha asegurado que el gobierno español se ha comprometido: la empresa «tiene el compromiso del Gobierno de que así será». Ante la respuesta de la responsable de Territorio, ERC ha celebrado que el ejecutivo «haya recogido su guante». En este sentido, se sienten «confiados» de que su visión para la empresa de Rodalies se implementará «próximamente». «Con esta propuesta, la Generalitat asumiría de manera inmediata la gestión ferroviaria en Cataluña y se adelantarían dos años las soluciones a la crisis actual», han concluido.