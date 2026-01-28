ERC reclama que el responsable de l’empresa mixta de Rodalies dirigeixi Renfe Catalunya

Esquerra Republicana de Catalunya reclama al Govern que el responsable de l’empresa mixta de Rodalies assumeixi també la direcció de Renfe Catalunya. La portaveu republicana al Parlament, Ester Capella, ha pressionat a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, encara amb la xarxa ferroviària del Principat immersa en la crisi que l’ha paralitzat en la darrera setmana. “Ha arribat el moment d’accelerar”, ha etzibat Capella, que considera que el dirigent de l’empresa mixta “ha de tenir la capacitat de prendre totes les decisions que cal prendre” pel que fa als trens catalans.
Paneque, en la rèplica a la interpel·lació parlamentària dels republicans, ha reconegut que la crisi obre una “oportunitat” per consolidar la gestió catalana de la xarxa ferroviària. S’ha obert, en aquest sentit, a reclamar que al Principat “s’integri en l’operativitat i en la mateixa infraestructura” el conjunt de la gestió. Capella, val a dir, ha estat més vehement, i ha exigit que l’empresa “acabi sent 100% catalana”, en la línia que ja ha plantejat Junts per Catalunya. “Serà la manera d’aconseguir que això que ha passat els darrers dies no es repeteixi”, ha reblat la portaveu d’Esquerra.
El “compromís” de la Moncloa
Davant les interpel·lacions dels socis d’investidura de Salvador Illa, Paneque ha insistit que la nova empresa garantirà que l’operativitat a l’estructura ferroviària estigui integrada a Catalunya. La consellera ha assegurat que el govern espanyol s’hi ha compromès: l’empresa “té el compromís del Govern que així serà”. Davant la resposta de la responsable de Territori, ERC ha celebrat que l’executiu “hagi recollit el seu guant”. En aquest sentit, se senten “confiats” que la seva visió per a l’empresa de Rodalies s’implementarà “properament”. “Amb aquesta proposta, la Generalitat assumiria de manera immediata la gestió ferroviària a Catalunya i s’avançarien dos anys les solucions a la crisi actual”, han conclòs.