El Govern demana la mobilització l’equip especialitzat en control cinegètic de la Unitat Militar d’Emergències (UME) de l’exèrcit espanyol per frenar el brot de pesta porcina africana que afecta l’àmbit de Collserola. Ho ha confirmat aquest diumenge al conseller d’Agricultura de la Generalitat, Óscar López. A primera hora del dia, s’havia dit que l’executiu català estudiava recórrer a l’UME i ara s’ha oficialitzat.
En una roda de premsa des de Lleida, el conseller ha confirmat que totes les anàlisis que s’han fet en les 39 explotacions porcines situades dins del radi de vigilància establert al voltant del focus de pesta porcina africana (PPA) de Collserola han resultat negatives.
Sis animals morts, entre els quals quatre pendents de confirmació
Fins ara, tots els animals morts són senglars i no s’ha detectat cap cas en porcs de granja. Segons la Generalitat, s’han confirmat dos porcs senglars morts que han donat positiu en PPA, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, mentre que d’altres quatre animals morts s’està pendent que les analítiques confirmen la contaminació. El Govern diu que la situació és “d’alerta sanitària”.
D’altra banda, els serveis de la Generalitat desplegats en l’àmbit de Collserola han recollit més cadàvers de senglars dins del radi de vigilància, que està analitzant el CReSA (Centre d’Investigació en Sanitat Animal) i, si s’escau, seran validats pel laboratori de referència del ministeri d’Agricultura, Pesca i Ramaderia.
De moment, el Govern no ha concretat en quin moment la Unitat de Control Cinegètic de l’UME s’incorpora als equips ja desplegats, entre els quals hi ha Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil del departament d’Interior i Seguretat pública, voluntaris de les ADF, així com efectius de la Guàrdia Urbana i del SEPRONA.
Blindatge de Collserola
Després que dissabte, algunes persones se saltessin les restriccions per entrar al parc de Collserola, aquest diumenge la zona s’ha blindat amb més vigilància per evitar l’entrada de ciutadans que podrien escampar el virus, per exemple trepitjant una mostra contaminada. En qualsevol cas, el Govern ha volgut deixar clar que la pesta porcina africana no afecta les persones.
Més enllà de controlar el brot, ara la preocupació principal és l’econòmica. El ministre d’Agricultura i Ramderia, Luis Planas, va dir el dissabte que un terç dels 400 certificats d’exportació de porcí a 104 països està “bloquejat“. Les exportacions del sector porcí espanyol tenen un valor de 8.800 milions d’euros, dels quals 5.100 milions són a la Unió Europea (UE), un 58% del total. Les vendes a la UE no estan limitades, excepte per a les granges de l’àrea de Collserola que estan en el radi de 20 kilòmetres de vigilància, que estan completament confinades.
L’exportació més afectada és la que es fa cap a tercers països, és a dir, els de fora de la Unió Europea, i que representa en total 3.700 milions d’euros, dels quals 1.100 van a la Xina. Sobre la Xina, Planas va subratllar que és un mercat “prioritari” i que “lògicament” ja hi ha contactes en marxa per aconseguir que s’apliqui la regionalització i es pugui exportar des de les zones netes de PPA.