La pesta porcina africana detectada a Catalunya ha posat totes les autoritats en alerta, tant el Govern de la Generalitat, que va demanar mobilitzar l’equip especialitzat en control cinegètic de la Unitat Militar d’Emergències (UME) de l’exèrcit espanyol, com de la Comissió Europea, que ha anunciat que desplegarà l’Equip d’Emergència Veterinària de la Unió Europea a Catalunya per “donar suport a les autoritats nacionals i locals” a contenir i atacar el brot de pesta porcina detectat a Collserola.
Des de l’executiu comunitari han afirmat que estan en contacte amb les autoritats i estan “monitorant molt de prop” la situació, ja que estan “preparats per ajudar en tot el que sigui necessari si l’impacte de la malaltia augmenta”. A més, des de Brussel·les també han subratllat que els Serveis Veterinaris Oficials de Catalunya “ja estan aplicant totes les mesures de control previstes segons la legislació de la UE”, que inclouen la delimitació d’una zona infectada; la recerca activa i l’eliminació sota control oficial de cadàvers de senglars; la prohibició de caça a la zona per limitar el moviment de senglars cap a una zona lliure; la restricció d’activitats no essencials; el reforç de la vigilància passiva i de les mesures de bioseguretat a les granges de porcs; i les visites oficials a aquestes granges. “Per ara, és necessari actuar”, ha dit la portaveu de la Comissió Europea a càrrec de Salut, Eva Hrncirova. Concretament, ha subratllat que “és necessari, sobretot, prendre mesures a les granges”.
Sobre el desplegament de l’EUVET, l’Equip d’Emergència Veterinària de la Unió Europea, l’executiu comunitari ha concretat que la missió es desplegarà dimarts “per donar suport a les autoritats locals i nacionals sobre el terreny”. “La situació a Espanya es discutirà pròximament en un comitè permanent i en una reunió entre els caps dels serveis veterinaris aquesta setmana”, ha indicat. “La Comissió Europea recorda que la introducció de mesures com la regionalització, així com l’increment de la bioseguretat, són clau. Estem preparats per ajudar en tot el possible per limitar l’impacte de la malaltia”, han subratllat des de Brussel·les.
Les exportacions de porcí a l’estranger
Les exportacions agroalimentàries de Catalunya depenen en gran part del porcí, ja que aquest representa un 19,3% del total del negoci d’aliments i begudes a l’estranger. A més, les vendes internacionals de carn de porc es van enfilar fins als 3.036 milions d’euros el 2024, segons les dades de Prodeca. Des de l’executiu comunitari han indicat que l’estat espanyol ara no pot signar certificats d’exportació a tercers països per a animals i productes que requereixin l’estatus de país lliure de pesta porcina africana, però ha demanat als tercers països evitar vetar totes les exportacions del sector espanyol. “Convidem els tercers països a respectar el principi de regionalització i a no prohibir les exportacions de tot el territori d’Espanya”, ha indicat Hrncirova.
Tot i que l’estat espanyol va erradicar la malaltia el 1995, la CE ha confirmat que Espanya no seria l’únic estat membre de la UE afectat per la propagació de casos de pesta porcina africana.