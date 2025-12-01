El ministre d’Agricultura, Luis Planas, ha confirmat aquest dilluns al vespre que la Xina ha acotat la prohibició d’importar carn de porc espanyola per la pesta porcina africana (PPA) a la demarcació de Barcelona. En aquest sentit, Planas ha assegurat que el país asiàtic ha acceptat la regionalització que marca un conveni que es va signar fa tres setmanes.
La pesta porcina africana ha aturat en sec tota l’activitat comercial del món del porc català, tot i que les afectacions es troben concentrades a Barcelona, ja que els primers brots s’han localitzat a Collserola.
El sector porcí és clau en les exportacions agroalimentàries catalanes. De fet, la Xina rep el 42% de les exportacions porcines de l’estat que es destinen fora de la Unió Europea. Més concretament, Planas ha especificat que el 2024 Espanya va vendre 550.674 tones de carn de porc al país asiàtic.
A la roda de premsa d’aquest dilluns, la patronal del porc ha indicat que ha costat anys signar aquest protocol amb la Xina, per la qual cosa no demanarà reduir encara més la regionalització. De fet, segons expliquen fonts del Ministeri, el conveni ha estat deu anys en negociació. Aquestes fonts no descarten que en un futur es pogués parlar d’una limitació diferent, però han descartat fer-ho en el context actual.
Altres països no han acceptat la regionalització
Dels 104 països on s’exporta carn de porc espanyola, 24 accepten la regionalització i 20 la rebutgen. Aquests prohibeixen la importació de carn de qualsevol punt d’Espanya. Pel que fa als altres 24, la regionalització no és estàndard, i n’hi ha, com la Xina, que l’acoten a la província, i d’altres que estableixen altres perímetres.
Planas ha donat aquestes dades alhora que ha volgut transmetre un missatge de seguretat per al consumidor, reiterant que la PPA no té afectació sobre la salut humana.
Tot i que de moment continua havent-hi dos casos confirmats a la zona delimitada de sis quilòmetres a Collserola i no se n’ha trobat cap a fora. Els protocols sobre la malaltia estableixen que Espanya ha perdut la condició de país lliure de PPA, i que per tornar a aconseguir l’estatus han de passar dotze mesos des de l’últim positiu. En aquest context, Planas ha volgut destacar l’actuació “exemplar” del sector i també de l’administració, perquè acumula l’experiència del brot dels anys 90.