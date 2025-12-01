MónEconomia
La Xina suspèn la importació de carn de porc de 12 empreses barcelonines
Alberto Prieto
Alberto Prieto
01/12/2025 13:31

La Xina ha congelat les importacions de carn de porc provinents de Barcelona. El gegant asiàtic ha respost així a la crisi sanitària provocada pel focus de pesta porcina africana (PPA) que ja deixa dues desenes de senglars morts als volts de la capital del país. Les autoritats sanitàries de Pequín van prendre la decisió el passat divendres, quan es van conèixer els primers casos del virus, si bé no ho ha fet públic fins a aquest dilluns. El bloqueig afecta una dotzena d’empreses exportadores, i ataca la línia de flotació d’un sector especialment rellevant a Catalunya, amb un 20% del total de l’activitat agrària internacional.

La Xina respecta, d’aquesta manera, l’acord de regionalització que va signar ara fa menys d’un mes amb l’Estat espanyol, que permet aïllar una crisi com aquesta només en els confins de la demarcació afectada. D’aquesta manera, i mentre no hi hagi una expansió del focus de PPA, la resta del territori podrà continuar venent porcs i derivats a compradors xinesos amb total normalitat. Segons la premsa especialitzada xinesa, en una anàlisi recollida per l’agència espanyola EFE, el govern del país està buscant proveïdors “alternatius” per cobrir el potencial forat d’oferta que deixaria Catalunya en cas que la malaltia continuï l’expansió.

El conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig / ACN
El conseller d’Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig / ACN

Mercat intern i Amèrica Llatina

Segons els mitjans locals, la Xina ja ha superat una població de 420 milions de caps de porc durant deu mesos consecutius, fet que podria “garantir el subministrament al mercat” a curt termini fins i tot si es tanquen les vies comercials amb l’Estat. A més, els importadors continuaran comprant, si no hi ha més ensurts, productes porcins de la resta del Principat. Per altra banda, el govern de Xi Jinping ja cerca aliances amb el Brasil i altres “venedors alternatius” per tapar els forats que quedin en un sector nacional que aspira a “l’autosuficiència porcina”.

Més notícies
Notícia: El sector porcí confia que el bloqueig a les exportacions sigui regional
Comparteix
La patronal situa Mèxic i el Japó com els mercats "importants" a salvar de les restriccions
Notícia: Les exportacions porcines estan bloquejades a més de 100 països per la pesta
Comparteix
El conseller d'Agricultura avisa que costarà reobrir els mercats afectats
Notícia: La pesta porcina obre una crisi en el sector a Catalunya: un terç de les vendes són fora de la UE
Comparteix
El 2024, les exportacions de carn de porc es van enfilar fins als 3.036 milions d'euros
Notícia: El Govern demana la mobilització de l&#8217;UME per controlar la pesta porcina
Comparteix
Totes les anàlisis que s'han fet en les 39 explotacions porcines situades dins del radi de vigilància establert al voltant del focus de Collserola han resultat negatives

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa

Amb la col·laboració:

Generalitat de Catalunya

Membres associats:

Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC)
GrupMón