La Xina ha congelat les importacions de carn de porc provinents de Barcelona. El gegant asiàtic ha respost així a la crisi sanitària provocada pel focus de pesta porcina africana (PPA) que ja deixa dues desenes de senglars morts als volts de la capital del país. Les autoritats sanitàries de Pequín van prendre la decisió el passat divendres, quan es van conèixer els primers casos del virus, si bé no ho ha fet públic fins a aquest dilluns. El bloqueig afecta una dotzena d’empreses exportadores, i ataca la línia de flotació d’un sector especialment rellevant a Catalunya, amb un 20% del total de l’activitat agrària internacional.
La Xina respecta, d’aquesta manera, l’acord de regionalització que va signar ara fa menys d’un mes amb l’Estat espanyol, que permet aïllar una crisi com aquesta només en els confins de la demarcació afectada. D’aquesta manera, i mentre no hi hagi una expansió del focus de PPA, la resta del territori podrà continuar venent porcs i derivats a compradors xinesos amb total normalitat. Segons la premsa especialitzada xinesa, en una anàlisi recollida per l’agència espanyola EFE, el govern del país està buscant proveïdors “alternatius” per cobrir el potencial forat d’oferta que deixaria Catalunya en cas que la malaltia continuï l’expansió.
Mercat intern i Amèrica Llatina
Segons els mitjans locals, la Xina ja ha superat una població de 420 milions de caps de porc durant deu mesos consecutius, fet que podria “garantir el subministrament al mercat” a curt termini fins i tot si es tanquen les vies comercials amb l’Estat. A més, els importadors continuaran comprant, si no hi ha més ensurts, productes porcins de la resta del Principat. Per altra banda, el govern de Xi Jinping ja cerca aliances amb el Brasil i altres “venedors alternatius” per tapar els forats que quedin en un sector nacional que aspira a “l’autosuficiència porcina”.