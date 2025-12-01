China ha congelado las importaciones de carne de cerdo provenientes de Barcelona. El gigante asiático ha respondido así a la crisis sanitaria provocada por el foco de peste porcina africana (PPA) que ya deja dos docenas de jabalíes muertos en los alrededores de la capital del país. Las autoridades sanitarias de Pekín tomaron la decisión el pasado viernes, cuando se conocieron los primeros casos del virus, aunque no lo han hecho público hasta este lunes. El bloqueo afecta a una docena de empresas exportadoras, y ataca la línea de flotación de un sector especialmente relevante en Cataluña, con un 20% del total de la actividad agraria internacional.

China respeta, de esta manera, el acuerdo de regionalización que firmó hace menos de un mes con el Estado español, que permite aislar una crisis como esta solo en los confines de la demarcación afectada. De este modo, y mientras no haya una expansión del foco de PPA, el resto del territorio podrá continuar vendiendo cerdos y derivados a compradores chinos con total normalidad. Según la prensa especializada china, en un análisis recogido por la agencia española EFE, el gobierno del país está buscando proveedores «alternativos» para cubrir el potencial agujero de oferta que dejaría Cataluña en caso de que la enfermedad continúe la expansión.

El conseller d’Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig / ACN

Mercado interno y América Latina

Según los medios locales, China ya ha superado una población de 420 millones de cabezas de cerdo durante diez meses consecutivos, lo que podría «garantizar el suministro al mercado» a corto plazo incluso si se cierran las vías comerciales con el Estado. Además, los importadores continuarán comprando, si no hay más contratiempos, productos porcinos del resto del Principado. Por otro lado, el gobierno de Xi Jinping ya busca alianzas con Brasil y otros «vendedores alternativos» para tapar los huecos que queden en un sector nacional que aspira a la «autosuficiencia porcina».