La pesta porcina africana (PPA) detectada a Collserola ha obligat a confinar durant un any 39 granges de la zona tot i que de moment no s’ha detectat cap cas de la malaltia entre els porcs de granja. Tots els animals morts fins ara són senglars i les anàlisis fetes en les explotacions de l’àmbit de restricció han donat negatives. La Generalitat ha decretat l’alerta sanitària i la preocupació per l’impacte que la PPA pot tenir en el sector porcí català és alta. Una informació de l’Agència Catalana de Notícies (ACN) indica que el porcí és el principal subsector exportador agroalimentari a Catalunya, ja que representa un 19,3% del total del negoci d’aliments i begudes a l’estranger. El 2024, les vendes internacionals de carn de porc es van enfilar fins als 3.036 milions d’euros, recull Prodeca, la promotora d’aliments catalans de la Generalitat.
En aquest moment, les exportacions de porc als països de la Unió Europea (UE) només estan bloquejades per a les 39 granges confinades, però un terç de les vendes internacionals de carn de porc de Catalunya és en països de fora de la UE, uns destins als quals ara mateix no es pot exportar. Àsia és el segon mercat més important després de la UE. La Xina és un dels principals països importadors del món de carn de porc, amb un 8% del total.
La Xina és un mercat “prioritari”, diu el ministre d’Agricultura
Dissabte, el ministre d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Luis Planas, va dir que la Xina és un mercat “prioritari” i que hi havia contactes en marxa per aconseguir que s’apliqui la regionalització i es pugui exportar des de les zones netes de PPA. L’exportació de carn de porc de l’Estat espanyol a la Xina representa uns 1.100 milions anuals.
Catalunya representa més de la meitat del comerç exterior porcí de l’Estat
La importància de Catalunya dintre del mercat de l’Estat és cabdal, ja que representa més de la meitat del comerç exterior del pastís a escala espanyola (52%), segons dades del 2023. Aquell any, els països on més es va exportar la carn de porc provinent de Catalunya van ser França (13% del total), Itàlia (11%) i la Xina (10%). En canvi, l’any passat, el gegant asiàtic va caure fins al quart lloc. Amb tot, el 2024, la Xina va representar prop de 250 milions d’euros de les exportacions porcines catalanes.
La informació de l’ACN també destaca que el 20,8% de les explotacions ramaderes existents a Catalunya són porcines, amb un total de 5.406. El Segrià és la comarca amb més empreses d’aquest tipus, 784, seguida d’Osona (709) i la Noguera (685), segons les dades del 2025 del departament d’Agricultura de la Generalitat. Al Vallès Occidental, on s’han detectat els casos de porcs senglars amb pesta porcina africana, se’n compten 16.
El cens porcí a Catalunya el 2023 va ser de 8.061.137 caps, un 1,4% més que el 2022. La xifra voreja el 6% del total de la Unió Europea. I és a la demarcació de Barcelona on es troben una de cada quatre unitats.
D’altra banda, cal remarcar que el consum de carn de porc ha caigut un 13,8% en el conjunt de Catalunya entre els anys 2018 i 2023. Per contra, el consum industrial ha crescut un 19,2% durant el mateix període.